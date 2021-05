Bundesliga, Lewandowski fa 40: si salvano in tre, pasticcio dell’Eintracht Francoforte

GERMANIA

Il polacco del Bayern Monaco ancora in gol nel 2-2 di Friburgo, i biancorossi cadono 4-3 contro lo Schalke 04. Festa per Mainz, Augsburg ed Hertha Berlino

Nella 33esima giornata di Bundesliga, Lewandowski firma il 40esimo gol del campionato nel 2-2 tra Friburgo e Bayern Monaco, eguagliando il record di Gerd Müller. L’Eintracht Francoforte perde invece 4-3 in casa dello Schalke 04 e rischia di compromettere la corsa alla Champions League. Si salvano Mainz, Augsburg (2-0 al Werder Brema) e l’Hertha Berlino, 0-0 con il Colonia. L’ultimo turno sarà quindi decisivo in fondo alla classifica. Getty Images

A un passo dalla storia, a un gol dal record. Nel 2-2 tra Friburgo e Bayern Monaco Lewandowski trova infatti il 40esimo gol di questa edizione della Bundesliga, eguagliando il record di Gerd Müller del 1972 con chance di superarlo la prossima settimana: di Gulde, Sané e Gunter le altre reti. Clamoroso passo falso invece per l’Eintracht Francoforte, che domani potrebbe dire addio alla qualificazione in Champions League: i biancorossi ribaltano l’iniziale vantaggio di Huntelaar con André Silva e N’Dicka, poi però lo Schalke 04 - ultimo in classifica - va a segno tre volte con Idrizi, Flick e Hoppe, rendendo inutile la doppietta dell’ex Milan del definitivo 4-3. Pohjanpalo risponde a Wirtz nell’1-1 tra Bayer Leverkusen e Union Berlino, mentre Endo e Kalajdzic ribaltano il vantaggio di Stindl premiando lo Stoccarda per 1-2 in casa del Borussia Mönchengladbach.

Le maggiori emozioni si sono però vissute nella lotta per la salvezza, con tre squadre che sono riuscite matematicamente a evitare la retrocessione. Innanzitutto l’Augsburg, che contro il Werder Brema ha resistito per un’ora in dieci per l’espulsione di Vargas, poi “pareggiata” dal cartellino rosso a Gross: nella ripresa Rani Khedira e Caligiuri su rigore hanno poi firmato il 2-0 decisivo. Stesso esito ma al termine di un match senza reti per l’Hertha Berlino nello 0-0 contro il Colonia, mentre il Mainz - in campo domani contro il Borussia Dortmund - ha esultato da casa per il traguardo alla luce dei punteggi delle concorrenti. La lotta si è così ridotta a tre squadre, con il Colonia che al momento sarebbe retrocesso direttamente, il Werder con un punto in più che dovrebbe affrontare lo spareggio con la terza classificata della seconda divisione, e l’Arminia Bielefeld - un'altra lunghezza più in su - che sarebbe salvo: per quest’ultima 1-1 interno con l’Hoffenheim con reti di Kramaric e Voglsammer.

