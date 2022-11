Bundesliga: il Bayern batte l'Hertha a Berlino e torna in vetta, tris del Dortmund

GERMANIA

Nagelsmann vince 3-2 e si riporta in testa. Bene anche i gialloneri: 3-0 al Bochum

© Getty Images Nella tredicesima giornata di Bundesliga continua il momento positivo del Bayern che batte l’Hertha: 3-2 il risultato finale. La squadra di Nagelsmann vola momentaneamente in testa, in attesa dell'Union Berlino. Vince anche il Borussia Dortmund: 3-0 al Bochum, penultimo in classifica. Sorride il Lipsia contro l’Hoffenheim (3-1), vince 3-0 il Wolfsburg sul Mainz. L’Entraicht Francoforte, in rimonta, supera 2-1 l’Augsburg. Il Werder Brema si impone 2-1 sullo Schalke 04.

HERTHA- BAYERN MONACO 2-3

Il Bayern Monaco vince e si riporta, momentaneamente, in testa alla classifica. All'Olympiastadion Nagelsmann batte 3-2 l’Hertha Berlino in un match che decolla soprattutto nella prima frazione: al 12’ sblocca la gara Musiala che segna con un bel tiro di destro. Il raddoppio arriva al 37’ con Choupo-Moting che si fa trovare al posto giusto al momento giusto e sfrutta il rimbalzo, mandando il pallone in rete. Non passa nemmeno un minuto che è lo stesso attaccante a trovare nuovamente il gol: 3-0 Bayern. Gara che si anima negli ultimi cinque minuti di gioco della prima frazione: l’Hertha accorcia prima al 40’ con uno splendido tiro al volo di Lukebakio e poi con il rigore di Selke. Nella ripresa, partono forte i campioni di Germania che al 57’ trovano il quarto gol con l’autorete di Rogel, ma l’arbitro annulla tutto per un fuorigioco della formazione di Nagelsmann. Bayern a quota 28 e in attesa dell’Union Berlino si gode la vetta del campionato.

BORUSSIA DORMTUND - BOCHUM 3-0

Trionfo per il Borussia Dortmund, che trova la terza vittoria consecutiva. Questa volta a cadere sotto i colpi dei gialloneri è il Bochum, il risultato finale dice 3-0 per i padroni di casa. L'1-0 arriva dopo appena 8 minuti: Moukoko insacca dalla distanza. I gialloneri spingono e al 12’ raddoppiano su rigore con Reyna. Al 27’ gli ospiti trovano la rete con Hofmann, ma dopo un controllo al Var viene annullata per fuorigioco dello stesso giocatore del Bochum. Ecco che la gara sembra cambiare nuovamente al 42’: viene fischiato un rigore a favore dei padroni di casa, ma il direttore di gara dopo un consulto col VAR annulla. Nei minuti di recupero arriva il tris dei gialloneri: Moukoko con un pallonetto firma il 3-0. Nella ripresa Osei-Tutu sfiora la rete per il Bochum ma Kobel si allunga e nega la rete. Gialloneri che spingono e con Moukoko impegnano il portiere ospite. Al fischio finale il Dortmund esulta e sale al terzo posto a quota 25.

HOFFENHEIM-LIPSIA 1-3

Finisce 3-1 per il Lipsia la sfida contro l'Hoffenheim, in un match che si sblocca nella prima frazione ma che decolla soprattutto nella ripresa: Nkunku firma il vantaggio al 17' degli ospiti. Lipsia che trova il raddoppio al 32’ con Olmo, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Si rimane sullo 0-1 al PreZero Arena. Nella ripresa partono forte i padroni di casa che al 50’ trovano il pari con Rutter, ma l’1-1 dura appena 7 minuti perché Nkunku sigla la doppietta e riporta in avanti il Lipsia. All’69’ il gol di Olmo chiude la partita. Questi tre punti consentono al Lipsia di salire a 22.

MAINZ-WOLFSBURG 0-3

Sconfitta per il Mainz, che in casa perde 3-0 contro il Wolfsburg. Una gara abbastanza equilibrata tra le due squadre soprattutto nella prima frazione, la rete che sblocca il match arriva allo scoccare della mezz’ora di gioco: Wimmer segna con un bel tiro di destro. 1-0 Wolfsburg. Gli ospiti non mollano e nella ripresa trovano prima il raddoppio al 70' con Arnold, mentre all'84' i giochi si chiudono con la rete di Baku. Wolfsburg che trova la seconda vittoria consecutiva.

AUGSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

Tra Augsburg ed Eintracht Francoforte finisce 1-2 con la vittoria in rimonta della squadra di Glasner. Match che si sblocca immediatamente: al 1’ Berisha porta in avanti i padroni di casa. Francoforte che reagisce e al 13’ trova il pareggio con Rode. La rimonta degli ospiti si compie nella ripresa: al 64’ la palla finisce sui piedi di Knauff che da distanza ravvicinata non può sbagliare. 2-1 per l’Eintracht. Gara che non si sblocca più e al fischio finale può esultare l’Eintracht che rimane al quinto posto.

WERDER BREMA - SCHALKE O4 2-1

Vince 2-1 il Werder Brema sull’ultima della classe Schalke 04. Partono molto meglio gli ospiti con Terodde che impegna il portiere del Brema. Al 16’ Kral porta in avanti la squadra di Reis, ma il direttore di gara Brych annulla poco dopo per fuorigioco. I padroni di casa sembrano reagire e sfiorano in più occasioni il vantaggio che arriva al 30’ con Fullkrug. Al 38’ il palo nega la rete del pareggio a Terodde. Nella ripresa, ancora una volta è il Var ad annullare il possibile pareggio dello Schalke 04: il tocco di mano di Milos Veljkovic in area non c’è e risultato che rimane fermo sull’1-0. Nel momento migliore della formazione di Reis, il Werder colpisce nuovamente trascinato da un Weiser in grande forma che serve al 76’ Ducksch che non sbaglia: 2-0 per i padroni di casa. Nel finale, all’89’, Drexler accorcia le distanze ma lo Schalke non ha più tempo per recuperare. Finisce 2-1, col Werder Brema che resta settimo con 21 punti in 13 gare mentre la situazione per lo Schalke diventa sempre più complicata.