Bundesliga: Kane non sbaglia mai e fa felice il Bayern Monaco

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYERN MONACO 0-1

Il Bayern Monaco si presenta al Borussia-Park per quello che è il suo primo appuntamento ufficiale del nuovo anno e lo fa iniziando a imporre la propria supremazia fin dal calcio d’inizio. Recuperato Harry Kane al centro dell’attacco, i bavaresi riescono a chiudere il Borussia nella propria metà campo e intorno al ventesimo si rendono molto pericolosi prima con Goretzka e poi con Müller. La prima occasione per il Mönchengladbach arriva invece in avvio di ripresa, quando Kleindienst non riesce però a punire Neuer con un colpo di testa da pochi passi. La risposta del Bayern è immediata e porta la firma di Sané: il tedesco ci prova con un tiro potente dal limite dell’area, ma il connazionale Nicolas è attento nella parata. Al 68’ cambia il risultato: Olise si procura un calcio di rigore e Kane lo trasforma, spiazzando il portiere e portando il Bayern sull’1-0. L’inglese sale così a quota 51 gol in 46 partite di Bundesliga, un dato impressionante. Surreale è invece la chance per il raddoppio che Sané si divora a porta vuota al 70’, mentre Coman spreca di testa all’88’ e Gnabry in contropiede al 94’. Al triplice fischio regge, quindi, l’1-0 per il Bayern Monaco, che sale così a quota 39 punti in vetta alla Bundes: la squadra di Kompany torna a +4 sul Leverkusen. Resta decimo il M’Gladbach, con 24 punti.