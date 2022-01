Bundesliga: impresa del Dortmund, da 0-2 al 3-2 contro l'Eintracht. Lipsia ok

BUNDESLIGA

I gialloneri rimontano la doppietta di Borre con Hazard, Bellingham e Dahoud. La squadra di Tedesco travolge 4-1 il Mainz, Hoffenheim terzo

Il Dortmund inaugura il girone di ritorno di Bundesliga con un'incredibile vittoria per 3-2 in rimonta sul campo dell'Eintracht Francoforte e si porta a -6 dal Bayern: Hazard (71'), Bellingham (87') e Dahoud (89') rispondono alla doppietta nel primo tempo (15' e 24') di Borre. Vince il Lipsia, che travolge 4-1 il Mainz con André Silva (doppietta), Szoboszlai e Nkunku, Hoffenheim terzo grazie al successo per 3-1 sull'Ausburg.

EINTRACHT FRANCOFORTE-DORTMUND 2-3

Impresa del Borussia Dortmund, che sotto di due gol al 70' trova un incredibile successo per 3-2 in casa dell'Eintracht. I gialloneri sfiorano il gol dopo poco più di un minuto, con lo splendido destro di Meunier deviato sul palo da uno splendido intervento di Trapp. Al 15', però, passano i padroni di casa: calcio di punizione di Kostic e zampata vincente al volo di Borre, con Kobel che tocca ma non riesce a togliere dalla porta l'1-0. Passano appena 9 minuti e il colombiano trova 2-0 e doppietta approfittando di un errore difensivo di Reus e insaccando con un preciso destro all'angolino basso. Gli ospiti vanno in difficoltà e al 29' N'Dicka colpisce il palo da pochissimi passi sbagliando il possibile 3-0 su cross di Lindstrom. Nella ripresa, però, succede l'incredibile: al 71', Haaland serve Hazard che batte Trapp e accorcia le distanze segnando il 2-1 da pochi passi. Da questo momento parte la rimonta dei gialloneri, che prima trovano il 2-2 con il colpo di testa di Bellingham all'87', poi due minuti dopo centrano addirittura la vittoria grazie al destro dal limite dell'area di Dahoud, che firma il clamoroso 3-2 in favore del Dortmund. Ora, la squadra di Rose è seconda a 37 punti, a -6 dal Bayern Monaco. L'Eintracht, invece, resta settimo a quota 27 dopo aver accarezzato per 70 minuti il sogno di agganciare il Friburgo al quarto.



LIPSIA-MAINZ 4-1

Il Lipsia travolge e sorpassa in classifica il Mainz con un netto 4-1 condizionato da un cartellino rosso nel primo quarto di gara. Al 18', Gvardiol ci prova con un preciso destro all'angolino, parato miracolosamente da Zentner. Un minuto dopo, Hack ferma con un braccio il tiro a porta vuota di André Silva e si fa espellere: dal dischetto, l'ex Milan non sbaglia e firma l'1-0 al 21'. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa: Szoboszlai scambia con Nkunku, appena entrato, e di destro mette il pallone sotto la traversa, segnando il 2-0 al 47'. Dieci minuti dopo, gli ospiti provano a riaprire la partita con il sinistro in area di Lee su assist di Onisiwo, ma sull'azione successiva Nkunku firma il 3-1 e allo scoccare dell'ora di gioco André Silva fa doppietta e 4-1, chiudendo i giochi. Il Lipsia sale così a 25, con il Mainz che resta a 24.



BAYER LEVERKUSEN-UNION BERLINO 2-2

Lo scontro diretto per la zona Europa finisce in parità: Leverkusen e Union Berlino non vanno oltre il 2-2 e si staccano dall'Hoffenheim. Le aspirine passano in vantaggio al 38' con Schick, che approfitta dell'uscita di Luthe su Diaby e insacca. Prima dell'intervallo, però, arriva il pareggio con Promel, che segna da zero metri dopo una doppia parata di Hradecky. Ad inizio ripresa, lo stesso Promel trova un altro tap-in sul tiro-cross di Kruse, firmando l'1-2 per i capitolini al 50'. Kruse colpisce la traversa al 79' e il Leverkusen trova il definitivo 2-2 cinque minuti dopo con l'incornata di Tah su cross di Bellarabi. Il Leverkusen scivola al quinto posto con 29 punti, uno in più dell'Union.



HOFFENHEIM-AUGSBURG 3-1

L'Hoffenheim batte 3-1 l'Augsburg e approfitta del pareggio tra Bayer e Union per prendersi il terzo posto in solitaria in classifica. Successo che arriva in rimonta, visto che al 5' gli ospiti passano in vantaggio con il colpo di testa su calcio d'angolo di Gregoritsch. Gli uomini di Hoeness, che si vedono annullare dopo un solo minuto un gol a Dabbur, rimontano però tra il 38' e il 44' con la doppietta di Bebou, che con due tap-in in area firma il sorpasso. La sfida resta in bilico per tutta la ripresa, poi al 93' Raum chiude i giochi in contropiede: l'Hoffenheim sale a 31 punti e si porta dal quinto al terzo posto, mentre l'Augsburg subisce l'aggancio dello Stoccarda al terzultimo.

FRIBURGO-ARMINIA BIELEFELD 2-2

Harakiri del Friburgo, che avanti di due gol in casa non va oltre il 2-2 con l'Arminia Bielefeld e perde il terzo posto, superato dall'Hoffenheim. Haberer firma il vantaggio della formazione di Streich dopo appena 6 minuti, mentre al primo minuto della ripresa Jeong, ben servito da Gunter, regala il raddoppio. Gli ospiti, però, accorciano le distanze al 60' con Okugawa e, a tempo quasi scaduto, trovano il definitivo pareggio con Lasme. Un pareggio che fa decisamente più piacere all'Arminia, ora a -1 dalla salvezza, mentre il Friburgo scivola al quarto posto a +1 sul quinto del Bayer Leverkusen.

STOCCARDA-FURTH 0-0

Deludente 0-0 dello Stoccarda in casa contro il fanalino di coda Furth, che resta in fondo alla classifica a -12 dal quartultimo posto occupato proprio dagli uomini di Matarazzo, che sprecano la chance di sorpassare l'Augsburg. La più grande occasione per gli ospiti è il colpo di testa di Hrgota sventato da Müller, mentre i padroni di casa sfiorano il colpaccio nel finale con Stenzel che spreca però da ottima posizione. Lo Stoccarda sale così a 18 punti, mentre il Furth si porta a 6 con il secondo pareggio di fila.