Bundesliga: il Wolfsburg vince 3-0 in casa del Bielefeld e sale terzo

L'anticipo di Bundesliga che inaugura la 22.ma giornata vede la vittoria del Wolfsburg: il facile 3-0 sul campo dell'Arminia Bielefeld fa riparte la squadra di Glasner dopo il pari con il Borussia Moenchengladbach. Per i Lupi doppietta di Steffen (29' e 47') prima del definitivo sigillo di Arnold al 54' e terzo posto solitario a 42 punti, due in meno del Lipsia e sette in meno del Bayern Monaco che giocheranno nel weekend.

Getty Images