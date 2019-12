Bundesliga: il Mönchengladbach cade nel recupero e fallisce il sorpasso in vetta

GERMANIA

Nel 15° turno di Bundesliga il Borussia Mönchengladbach cade per 2-1 in casa del Wolfsburg e fallisce il sorpasso sul Lipsia. Lupi avanti con Schlager al 13', risponde dopo due minuti Embolo per il 'Gladbach. Il Wolfsburg è sfortunato per i pali di Joao Victor e Mbabu ma trova il successo con un sinistro di Arnold al 91'. In classifica, il Borussia rimane secondo a -2 dalla capolista, Wolfsburg ottavo a 23 punti.

WOLFSBURG-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 2-1

Alla Volkswagen Arena i padroni di casa partono subito in modo arrembante, prendendo un palo con Joao Victor. In generale, il Wolfsburg si fa preferire: Sömmer, molto impegnato soprattutto nei primi 45 minuti, deve capitolare al 13', quando Schlager lo beffa sul primo palo. Passano solo 120 secondi ed Embolo pareggia con un gran sinistro al volo, raccogliendo l'invito di Plea. Anche nel secondo tempo il Wolfsburg ha le migliori occasioni: Weghorst calcia alto da pochi passi, un diagonale di Joao Victor va fuori di un soffio e una zuccata di Mbabu si stampa sul palo. Pochi minuti prima, però, il 'Gladbach si era presentato davanti al portiere con Thuram, murato da Casteels con un'uscita da portiere di calcio a cinque. Il numero uno belga aveva anche respinto una conclusione di Plea sempre di piede, alla Garella. Gli ultimi minuti sono molto equilibrati, ci vuole una giocata estemporanea per decidere il match: la trova Maximilian Arnold, che scaglia un sinistro al volo appena dentro l'area. Sömmer può solo guardare, e il Borussia resta a -2 dal Lipsia.