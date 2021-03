Bundesliga: il Lipsia sbanca Bielefeld e va a -1 dal Bayern capolista

GERMANIA

Basta una rete di Sabitzer a inizio ripresa per consolidare il secondo posto e portarsi a contatto con i bavaresi

Il Lipsia vince sul campo del Bielefeld 1-0 l’anticipo della 26esima giornata di Bundesliga. Prima frazione di gara dominata dagli ospiti, che colpiscono una traversa con Nkunku. Al primo minuto del secondo tempo il match del SchücoArena poi si sblocca: traversone di Dani Olmo e appoggio comodo in rete a porta vuota da parte di Sabitzer. La squadra di Nagelsmann gestisce il vantaggio e con questo successo si porta a -1 dal Bayern capolista.

Il Lipsia ottiene il settimo successo nelle ultime otto partite di Bundesliga e mette pressione al Bayern Monaco per il primo posto, ora solo distante un punto, dopo la vittoria per 1-0 a Bielefeld, che resta quartultimo. Come da pronostico, a fare la partita sono gli ospiti. Al 13’ Forsberg va al tiro dalla sinistra, ma il portiere Ortega gli nega la gioia del gol con una grandissima parata. Lo stesso attaccante del Lipsia chiede a gran voce un calcio di rigore dopo essere stato steso da Pieper; l’arbitro, però, lascia correre. Allo scoccare della mezz’ora Sabitzer mette al centro dell’area un bel pallone, Halstenberg ci mette la testa ma la sfera esce di pochissimo sopra la traversa. Allo scadere del primo tempo arriva la migliore occasione: conclusione di Nkunku a botta sicura e traversa colpita dopo la deviazione decisiva di Ortega. Dopo esattamente 57 secondi dal fischio d’inizio della ripresa, la formazione allenata da Nagelsmann si porta in vantaggio: Klostermann e Dani Olmo conquistano palla in contropiede, lo spagnolo riesce poi a prendere il largo in area avversaria e viene servito in maniera perfetta da Nkunku sulla destra, Sabitzer corre in mezzo all’area e deve poi solo spingere comodamente in rete a porta vuota col piatto destro il traversone preciso di Olmo. Nel finale di match Hee-Chan Hwang spreca il possibile 0-2, ma il successo non è più in discussione.