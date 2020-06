Bundesliga: il Lipsia passa 2-0 a Hoffenheim e va a -1 dal Dortmund  

BUNDESLIGA

Dopo il pareggio sorprendente in casa contro l’ultima in classifica Paderborn, il Lipsia passa 2-0 sul campo dell’Hoffenheim. Dopo che il Var aveva annullato la decisione iniziale dell’arbitro di assegnare un rigore ai padroni di casa, il fulmineo uno-due degli ospiti con la doppietta di Dani Olmo (9’ e 11’) piega la formazione allenata da Rapp. Due gol fotocopia quelli dello spagnolo, che consentono al Lipsia di portarsi a -1 dal Dortmund secondo.

Dopo neanche due minuti di gioco arriva subito un’ammonizione: cartellino giallo per Samassekou per una dura entrata su Laimer. Si capisce quindi fin dai primi momenti che il match s’infiammerà molto presto e così effettivamente avviene. Baumgartner entra benissimo in area di rigore e apre il piattone destro, sfiorando il palo. L’ottimo avvio dei padroni di casa viene confermato al 7’ quando Dabbur, a tu per tu con Gulacsi dopo un rimpallo, salta il portiere e viene steso dall’estremo difensore del Lipsia. Inevitabile l’assegnazione del rigore a favore dell’Hoffenheim, ma dopo un paio di minuti di attesa il Var annulla la decisione dell’arbitro a causa di un precedente tocco di mano di Baumgartner, dal quale era scaturita l’azione. A questo punto la partita prende una piega quasi inaspettata e sorprendentemente positiva per gli ospiti. Al 9’ un contropiede degli uomini di Nagelsmann porta Dani Olmo a vincere un rimpallo con Grillitsch e andare sull’allungo col destro rasoterra che beffa Baumann sul suo palo. Nemmeno 120 secondi più tardi, ecco il raddoppio del Lipsia con una rete quasi fotocopia: lancio di Angelino, sponda di testa di Sabitzer e destro vincente sul primo palo dello spagnolo. Anche in questo caso Baumann non è impeccabile. La formazione terza in classifica in Bundesliga vola sulle ali dell’entusiasmo e sfiora il tris al 20’, quando Laimer triangola con Kampl, ma il controllo di quest’ultimo è imperfetto a pochi passi dalla porta e il pallone che si perde lentamente sul fondo.

La gara è tutt’altro che chiusa, perché alla mezz’ora Dabbur con un grande stacco aereo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce in pieno la traversa. Nel finale di tempo, poi, Gulacsi salva tutto due volte su Baumgartner. Poco prima dell’intervallo Timo Werner si divora il 3-0 in campo aperto, calciando alle stelle da ottima posizione. Sul fronte opposto, però, a inizio ripresa, Gulacsi risponde presente in tuffo al piatto destro di Rudy. Il secondo tempo diventa meno intenso, ma il Lipsia crea diverse occasioni per chiudere definitivamente i conti: Mukiele stacca imperiosamente in corsa sul secondo palo, ma il pallone si perde fuori. Dani Olmo va vicinissimo alla tripletta calciando sul fondo sull’assist di Werner. L’Hoffenheim meriterebbe almeno l’1-2, in quanto Posch apre un piattone in mischia che si spegne sul fondo. Baumann salva due volte consecutive prima su Werner e poi su Nkunku; il palo colpito da quest’ultimo al 90’ sarà l’ultima opportunità di questo bel match. Il Lipsia rafforza la terza posizione ed è sempre più vicino a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League; l’Hoffenheim rimane settimo e domani rischia di essere sorpassato in classifica dal Friburgo.

