Bundesliga: il Leverkusen vince ancora, Bayern ko e a -16

GERMANIA

Xabi Alonso passa anche a Berlino con l'Union: finisce 1-0. Bavaresi rimontati e battuti 3-2 dall'Heidenheim

© Getty Images Nella ventottesima giornata di Bundesliga, il Leverkusen vince 1-0 a Berlino contro l'Union grazie al rigore nel recupero del primo tempo di Brandt. Titolo sempre più vicino per le Aspirine, che a sei giornate dalla fine si portano a +16 sul Bayern che si fa battere 3-2 in rimonta dall'Heidenheim: decidono Sessa e Kleindienst (doppietta) dopo il momentaneo 2-0 firmato da Kane e Gnabry. Se il Bayer vince la prossima, è campione di Germania.

UNION BERLINO-BAYER LEVERKUSEN 0-1

Il Leverkusen allunga ulteriormente sul Bayern grazie all'1-0 sull'Union e al ko dei bavaresi. La partita di Berlino si infiamma nel finale del primo tempo: Gosens, già ammonito, interviene su Tella e si fa espellere. Battuta la punizione, Koussounou segna, ma in fuorigioco. Sulla conclusione di Hincapie, però, c'è il fallo di mano di Trimmel e il rigore è inevitabile: dal dischetto, Writz non sbaglia, portando in vantaggio le aspirine all'intervallo. Nella ripresa, Ronnow evita il raddoppio di Adli, ma il Leverkusen non rischia mai il pareggio. Anzi: con il ko per 3-2 del Bayern vola a +16 a sei giornate dalla fine. Questo significa che, nel prossimo turno, avrà il primo match point: se batte il Werder Brema sarà titolo per Xabi Alonso, ad un passo dal far crollare il dominio in Germania dei bavaresi.

HEIDENHEIM-BAYERN MONACO 3-2

Clamoroso ad Heidenheim: il Bayern, avanti 2-0 all'intervallo, perde 3-2 e avvicina ulteriormente il titolo del Leverkusen. I bavaresi fanno fatica nel primo tempo ma segnano due gol poco prima dell'intervallo: al 38' sblocca Kane che corregge di destro di prima l'assist di Gnabry, che invece raddoppia prima di andare al riposo sul 2-0 colpendo di testa tutto solo in area dopo il cross dalla sinistra di Davies. L'Heidenheim, però, inizia alla grande la ripresa: nel giro di due minuti, tra il 50' e il 52', segnano Sessa, entrato ad inizio secondo tempo, e Kleindienst, che sigla il 2-2. La rimonta pietrifica il Bayern, che neanche con l'ingresso di Tel riesce a tornare in vantaggio. Anzi: al 79', Pieringer riparte e mette al centro per Kleindienst, che firma doppietta e sorpassone dell'Heidenheim. Finisce 3-2 e ora i bavaresi sono vicinissimi ad abdicare dopo undici anni.

FRIBURGO-LIPSIA 1-4

Super Lipsia a Friburgo: finisce 4-1. Lo 0-0 dura soltanto un minuto, poi Openda sfiora sulla destra e mette al centro per Haidara che di prima sblocca la sfida. E al 18' raddoppia proprio l'autore dell'assist, che si invola verso la porta e insacca con un diagonale destro. Nel finale di primo tempo, il Friburgo ha l'occasione di accorciare le distanze ma Holer sbaglia il rigore e, al 44', Openda trova doppietta e 3-0 sfruttando il clamoroso errore di Keitel, che prova a ridare palla indietro di testa ma manca la sfera e regala al belga il 3-0. Nella ripresa, al 54', Sesko chiude i giochi firmando il poker, mentre la rete cinque minuti dopo di Grifo serve solo per il tabellino. Il Lipsia resta in piena corsa per la Champions.

MAINZ-DARMSTADT 4-0

Vittoria fondamentale per il Mainz, che travolge 4-0 il fanalino di coda Darmstadt e accorcia sulla salvezza. Nel primo tempo, Hanche-Olsen sblocca la sfida su assist di Lee, che poi tra l'80' e l'84' firma la doppietta che chiude i giochi. Nel mezzo, il momentaneo 2-0 di Gruda. Mainz a -3 dalla salvezza visto il ko in extremis del Bochum, retrocessione sempre più vicina per il Darmstadt.

COLONIA-BOCHUM 2-1

Impresa del Colonia che, sotto 1-0 al 90', batte 2-1 il Bochum. Succede tutto nella ripresa: Passlack porta in vantaggio gli ospiti, ma è nel recupero che arriva il clamoroso ribaltone: al 91', Tigges segna il pareggio, ma neanche il tempo di tornare a centrocampo e Waldschmidt trova un gol che può rivelarsi fondamentale per i padroni di casa. Prima del recupero, il Bochum era a +10 sul Colonia, che ora invece è a -4 dalla salvezza e che resta a -1 dal playout del Mainz.