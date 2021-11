Bundesliga: il Dortmund si avvicina al Bayern, cade il Lipsia

GERMANIA

Il Borussia supera 2-1 lo Stoccarda e si porta a un solo punto dai bavaresi, vincono anche Hoffenheim e Leverkusen

Il Borussia Dortmund approfitta della sconfitta di ieri sera del Bayern Monaco e si porta a un solo punto di distanza dai bavaresi primi in classifica: è la sofferta vittoria 2-1 contro lo Stoccarda a regalare agli uomini di Rose (privi di Haaland) i tre punti. Sconfitta invece per il Lipsia per mano dell’Hoffenheim 2-0, mentre torna alla vittoria il Leverkusen 1-0 sul Bochum. Poker del Monchengladbach al Furth, 2-2 tra Bielefeld e Wolfsburg.

BIELEFELD-WOLFSBURG 2-2

Occasione sprecata per il Bielefeld che sciupa un vantaggio di due reti col Wolfsburg in casa e resta penultimo in classifica. Okugawa dopo 11 minuti e Klos su rigore al 53’ illudono i padroni di casa, ma poi un minuto di follia del Bielefeld tra il 62’ e il 63’ riporta il punteggio in parità: di Weghorst e Nmecha le reti degli ospiti.

DORTMUND-STOCCARDA 2-1

Il Borussia Dortmund approfitta al meglio della caduta di ieri sera del Bayern Monaco capolista e si riporta a un solo punto dai bavaresi. In una partita complicata e senza Haaland, ci pensa Malen a sbloccare il match al 56’. La squadra di Rose si fa ingenuamente rimontare però al 63’ da Massimo e allora bisogna aspettare la rete di Reus al minuto 85’ per vedere il Dortmund saldo al secondo posto.

HOFFENHEIM-LIPSIA 2-0

Passo avanti verso l’Europa dell’Hoffenheim che sale a 17 punti avvicinando proprio il Lipsia a 18. La squadra della Red Bull conferma gli altri e bassi di inizio stagione e soccombe sotto i colpi di Samassekou (12’) e Dabbur (68’). Ancora spento l’ex rossonero Andrè Silva, mal supportato da tutti i compagni.

LEVERKUSEN-BOCHUM 1-0

Torna alla vittoria il Leverkusen dopo ben quattro partite: il Bayer balza così al quarto posto in classifica con 21 punti, mentre il Bochum resta fermo a 13. E’ Adli dopo appena quattro minuti a mettere in discesa la partita per i padroni di casa, che poi amministrano il vantaggio fino al fischio finale.

MONCHENGLADBACH-FURTH 4-0

Non c’è alcuna luce alla fine del tunnel in cui si è infilato il malcapitato Furth, che dopo dodici giornate di Bundesliga resta ancora fermo a un solo punto. Anche oggi tutto facilissimo per il Monchengladbach in casa con la partita chiusa già nel primo tempo: Hofmann, Neuhaus e Plea firmano il tris nei primi 45 minuti e la ripresa è solo una formalità per gli uomini di Hutter, che calano il poker ancora con Hofmann al 57' e vanno a 18 punti in piena zona Europa.

