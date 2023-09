Bundesliga: il Dortmund rimonta il Friburgo nel finale, bene Lipsia e Hoffenheim

GERMANIA

I gialloneri vincono 4-2 con la doppietta di Hummels. Simons e Openda lanciano il Lipsia nel 3-0 sull’ Augsburg

© Getty Images Nel quarto turno di Bundesliga sorride il Borussia Dortmund: gli avversari del Milan nel Girone F di Champions League la spuntano nel finale per 4-2 in casa del Friburgo grazie ai gol di Hummels (doppietta) e Reus. Vince e convince il Lipsia: 3-0 secco sull’Augsburg grazie ai gol di Simons, Openda e Raum. Successi esterni (entrambi per 3-1) per l’Hoffenheim (sul Colonia) e Stoccarda (sul Mainz), mentre il Wolfsburg piega 2-1 l’Union Berlino.

FRIBURGO – BORUSSIA DORTMUND 2-4

Dopo due pareggi consecutivi torna alla vittoria il Borussia Dortmund, in rimonta per 4-2 sul Friburgo. I bianconeri partono forte, ma a sbloccare la partita sono gli ospiti, all’11’ da palla inattiva: corner perfetto di Brandt per l’incornata vincente, quasi da fermo, di Mats Hummels, che fa 1-0. La formazione di Streich non si dà per vinta, continuando a gestire il possesso alla ricerca dell’1-1. Il pareggio arriva nel recupero, con Holer che insacca al 47’ di testa su cross di Vincenzo Grifo. Il Dortmund si spegne nei minuti restanti, subendo anche il 2-1 di Hofler a pochi istanti dal duplice fischio. Terzic inserisce Fullkrug per provare ad aumentare il peso offensivo del Borussia, e l’attaccante ex Werder Brema è subito decisivo: assist per Malen al 60’, con l’olandese che firma il 2-2. All’83’ ecco l’episodio che cambia la gara: espulsione diretta (dopo il controllo del Var) per Nicolas Hofler e Friburgo che resta in inferiorità numerica. I gialloneri ne approfittano cinque minuti più tardi, trovando il 3-2 e la doppietta personale di Mats Hummels. Nel finale c’è spazio anche per Marco Reus, che al 93’ mette il match in cassaforte con il 4-2 su assist di Wolf. Vince (a fatica) il Borussia Dortmund e scala posizioni in classifica, salendo a 8 punti, due in più rispetto ai 6 del Friburgo.

RB LIPSIA – AUGSBURG 3-0

Successo nettissimo per il Lipsia, a cui bastano quarantacinque minuti per travolgere l’Augsburg 3-0. Pronti via e dopo sei minuti di gioco i Bullen sono già avanti 1-0: azione manovrata sulla destra, con Openda che mette un pallone morbido dentro l’area, insaccato di testa da Xavi Simons. Il talento olandese ricambia il favore cinque minuti più tardi, con l’assist per il colpo da biliardo del Belga, che fa 2-0. Gli ospiti non sembrano trovare le forze per reagire, e al 27’ incassano anche il terzo gol: è sempre Simons a creare superiorità numerica, con Poulsen che crossa sul secondo palo per il tap-in vincente di Raum. Dopo i primi quarantacinque minuti il Lipsia è comodamente in vantaggio 3-0. La ripresa è quasi completamente appannaggio degli ospiti, ma nonostante il prolungato possesso palla la squadra di Maassen non riesce a trovare la via del gol. Vince il Lipsia 3-0 e sale a quota 9 punti, Augsburg bloccato a 2.

WOLFSBURG – UNION BERLINO 2-1

Il Wolfsburg piega di misura l’Union Berlino per 2-1. Gli undici allenati da Fischer spingono parecchio in avvio, ma i padroni di casa stappano l’incontro al 12’: palla recuperata in trequarti da Wind, che scambia con Lovro Majer e mette la sfera in buca d’angolo con il destro preciso per l’1-0. Gli ospiti tornano subito a premere sull’acceleratore, trovando il pari al 27’ con il colpo di testa dell’ex Inter e Atalanta Gosens. Immediata reazione dei Lupi, che al 30’ tornano avanti con il super gol da fuori area dell’altro ex atalantino Maehle. Si rientra negli spogliatoi con il Wolfsburg avanti di un gol. Nel secondo tempo gli ospiti cercano in tutti i modi la via del pareggio, ma non riescono a strappare il punto. Vince il Wolfsburg 2-1 e arriva a 9 punti, allungando di tre lunghezze proprio sull’Union Berlino.

COLONIA – HOFFENHEIM 1-3

Tre punti pesanti in trasferta per l’Hoffenheim, vittorioso per 3-1 sul campo del Colonia. Ospiti in vantaggio dopo pochissimi secondi, con Kramaric che al primo minuto insacca da pochi metri dopo un batti e ribatti in area di rigore (dopo un cross dalla destra di Kaderabek). Gli undici di Baumgart provano a costruire alla ricerca del pareggio, ma al 28’ vengono puniti nuovamente da Grillitsch. Al duplice fischio gli ospiti sono avanti 2-0. I biancorossi spingono in avvio di ripresa per provare a ridurre il divario, ma al 52’ l’Hoffenheim colpisce nuovamente: accelerata di Beier, che rientra sul destro al limite dell’area e fa partire un missile a girare che batte Schwabe per la terza volta. Il Colonia accorcia con Selke al 61’, ma il tentativo di rimonta si blocca. Nel finale i padroni di casa restano anche in dieci uomini, per via della doppia ammonizione di Carstensen. Raggiunge 9 punti anche l’Hoffenheim, mentre il Colonia rimane pericolosamente fermo a 1.

MAINZ – STOCCARDA 1-3

Stesso risultato tra Stoccarda e Mainz, con il successo in esterna degli Svevi. La prima frazione di gioco è piuttosto bloccata, con ritmi non eccezionali e poche occasioni da gol. I padroni di casa non riescono ad imporsi, con lo Stoccarda che, nei minuti finali del primo tempo, prende sempre più campo e cerca di rendersi pericoloso. Dopo i primi quarantacinque minuti il tabellino recita ancora 0-0. In avvio di ripresa gli ospiti la sbloccano: al 56’ azione personale di Guirassy, che si invola proteggendo il pallone con il fisico e insacca l’1-0 con un pallonetto morbido. Dopo il vantaggio degli Svevi il Mainz reagisce, pareggiando i conti al 69’ con la rete di Leandro Barreiro. La sfida si accende nel finale, con gli uomini di Hoeness che trionfano all’84’: è ancora una volta Guirassy a violare la porta avversaria, con il 2-1 su assist di Mittelstadt. Nel recupero Guirassy completa la sua fantastica giornata con la tripletta personale, che vale il 3-1 finale. Vince lo Stoccarda e sale a 9 punti in classifica. Fermo a 1 il Mainz.

BOCHUM-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

Finisce 1-1 tra Bochum ed Eintracht, un pareggio che serve certamente di più ai padroni di casa, che però rimandano l'appuntamento con la prima vittoria. Il club di Francoforte si conferma imbattuto con una vittoria e tre pareggi e passa in vantaggio nella ripresa, dopo un primo tempo senza gol ma con una bella parata di Trapp su Stoger. Dina Ebimbe segna al 57' dal limite dell'area battendo Riemann. Al 73', però, Marmoush provoca il rigore del pareggio, realizzato al 74' da Stoger. L'Eintracht non riesce a tornare alla vittoria ma sale a 6 punti, tre in più del Bochum.