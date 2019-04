Bundesliga: il Borussia Dortmund perde la testa, lo Schalke vince 4-2

27/04/2019

Nella 31.a giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund perde il derby contro lo Schalke 04 4-2, chiude in 9 uomini per i rossi a Reus (60’) e Wolf (65’) e forse dice addio alle possibilità di titolo. Il Bayern infatti può allungare a +4. Per il Borussia a segno Gotze e Witsel , meglio di loro la doppietta di Caligiuri e i gol di Sané ed Embolo . Nelle altre gare pari per l’ Eintracht, successi per Lipsia, Hannover e Fortuna Dusseldorf.

Nel 2017 al Westfalenstadion il Revierderby tra Borussia Dortmund e Schalke 04 era terminato 4-4, con gli ospiti in grado di risalire dallo 0-4. Anche in questa stagione lo Schalke ne segna 4 in casa del Dortmund, ma questa volta arriva un successo 4-2 che vale una grossa parte di salvezza e allo stesso tempo la quasi definitiva estromissione dalla lotta per il titolo del Borussia Dortmund. Gara che inizia con la squadra di Favre dominante nel possesso palla e lo Schalke ben contento di difendere e provarci in contropiede. Al 14’ Sancho inventa un assist geniale che mette Gotze solo davanti alla porta, tocco di testa e Dortmund avanti. Appena il tempo di finire di festeggiare che lo Schalke pareggia, il VAR richiama l’arbitro per un tocco di mano di Weigl in area su tiro di Embolo. Rigore, Caligiuri spiazza Burki e al 17’ è di nuovo parità. Il Borussia continua a giocare, lo Schalke invece segna ancora con Sané che al 28’ svetta in mezzo a tre avversari da calcio d’angolo e ribalta il punteggio. Nella ripresa saltano i nervi al Borussia: al 60’ Reus commette un brutto fallo da dietro su Serdar che gli vale il rosso diretto, imitato, purtroppo per Favre, da Wolf che al 65’, con un intervento molto simile ancora su Serdar, raggiunge in anticipo il capitano negli spogliatoi. Borussia addirittura in 9 e sotto di due gol, perché in mezzo alle due espulsioni Caligiuri su punizione ha mandato il pallone sotto l’incrocio dei pali per l’1-3 al 62’. All’84’ Witsel sul secondo palo prova a dare un senso agli ultimi minuti, ma Embolo all’86’ trova l’angolino ed esulta dicendo a tutti che la gara è finita. Il Bayern con un successo contro il Norimberga può andare a +4 sul Dortmund e ipotecare il titolo, lo Schalke invece aumenta il margine sul terzultimo posto e si avvicina alla salvezza dopo una stagione complicata.

LE ALTRE

Nelle altre gare del pomeriggio vittoria importante per il Lipsia che batte 2-1 il Friburgo ed è a 5 punti dal secondo posto del Borussia Dortmund. Vantaggio del Lipsia al 19’ con il destro da centro area di Werner, pareggio al 66’ con la splendida punizione di Grifo, ma padroni di casa di nuovo avanti con il rigore di Forsberg al 78. Sempre in zona Europa rallenta l’Eintracht al quarto posto, 0-0 casalingo con l’Hertha Berlino. Vittoria pesante invece per l’Hannover che batte 1-0 in casa il Mainz con la rete di Weydandt al 66’ e si porta a 3 punti dallo Stoccarda che oggi giocherebbe il playout per restare in Bundesliga. Infine il Fortuna Dusseldorf si diverte contro il Werder Brema per 4-1: : Raman trova il destro all’angolino e i padroni di casa sono già avanti al 1’, raddoppia Karaman al 22’ che di sinistro chiude un contropiede, dimezza le distanze Kruse su rigore al 28’ dopo la conferma del VAR. Hennings al 56’ riporta due gol tra le squadre, Suttner al 73’ completa la festa del Fortuna.