Bundesliga: il Bayern vince e torna a +6 sul Leverkusen, Lipsia ko a Mönchengladbach

BAYERN MONACO-ST. PAULI 3-2

Il Bayern Monaco non sbaglia contro il St. Pauli: vittoria per 3-2 e Leverkusen rispedito a -6 in classifica. I bavaresi partono subito con il piede sull’acceleratore, e dopo poco più di un quarto d’ora stappano la partita: assist di Olise al 17’ per il destro da buona posizione del solito Harry Kane. Gli ospiti non si lasciano abbattere dopo la rete incassata, e dopo dieci minuti riescono a sorpresa a riportare l’incontro in equilibrio: Saliakas con il cross pesca Saad sul secondo palo, che batte Urbig e fa 1-1. I padroni di casa provano subito a riportarsi avanti, ma all’intervallo il punteggio è fermo in parità. Nella ripresa i due protagonisti del primo gol del Bayern tornano a salire in cattedra: prima Olise (53’) poi Kane (71’) servono gli assist per la doppietta da tre punti di Leroy Sané, scatenato nel secondo tempo e decisivo con le due reti che regalano il successo a Kompany. Utile soltanto alle statistiche il gol in pieno recupero di Ritzka (93’), che accorcia le distanze quando è ormai troppo tardi. Con questo 3-2 il Bayern Monaco sale a 65 punti in classifica, a +6 sul Bayer Leverkusen secondo a sette giornate dalla fine. St. Pauli bloccato a quota 25, appena sopra alla zona play-out.