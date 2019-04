Bundesliga, il Bayern travolge il Dortmund e torna primo

06/04/2019

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 5-0

Dopo 52 secondi Hummels stacca bene di testa ma sfiora solo il palo alla sinistra di Bürki sull’angolo di Thiago Alcantara. Il Dortmund replica prontamente al 6’ con il palo esterno scheggiato da Dahoud, con Neuer rimasto assolutamente immobile. I ritmi altissimi all’Allianz Arena portano al vantaggio del Bayern con il classico gol dell’ex: è proprio Hummels, infatti, a sbloccare la situazione al 10’ su un altro corner battuto da Thiago. Il difensore non esulta, dopo avere sovrastato Piszczek e Akanji. Dubbio per un fallo di Lewandowski su Delaney. I padroni di casa prendono coraggio e sulle ali dell’entusiasmo trovano il 2-0 al 17’: erroraccio di Zagadou in disimpegno, ne approfitta Lewandowski che salta il portiere con un tocco sotto e in acrobazia conclude a porta sguarnita baciando il palo. 200esimo gol in Bundesliga per l’attaccante polacco. Il Borussia è completamente in bambola e rischia l’imbarcata subito dopo: prima sul destro potente scagliato ancora da Lewandowski, sul quale Bürki si esalta mandando in corner, poi sulla traversa di Müller a botta sicura. L’estremo difensore svizzero cerca di tenere in vita la propria squadra negando la doppietta a Hummels su un altro stacco perfetto, ma deve arrendersi definitivamente nel finale di primo tempo sul destro piazzato dal limite di Javi Martinez e al colpo di testa di Gnabry (non esattamente la sua specialità) su assist di Müller. Il poker è servito. All’intervallo Favre toglie dal campo un frastornato Zagadou e inserisce al suo posto Weigl, ma è la squadra di Kovac ad andare vicino al gol con le occasioni di Gnabry e Alaba. Il Dortmund è completamente inesistente ed è costretto a subire dai campioni di Germania il 5-0 di Lewandowski. Un’altra goleada nel Klassiker a favore del Bayern (leggermente inferiore rispetto al 6-0 della scorsa stagione) che torna a dettare legge in Bundesliga: è primo, con un punto di vantaggio e con una differenza reti di +15 rispetto al Borussia.



BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA 2-4

All’11 Orban commette fallo su Volland e l’arbitro assegna il rigore al Leverkusen: dal dischetto Havertz spiazza Gulacsi. Al 17’ una punizione non proprio angolatissima di Sabitzer termina alle spalle di un Hradecky non del tutto esente da responsabilità. Al 23’ Havertz mette a segno la doppietta sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un sinistro a giro di prima intenzione che bacia il palo interno e si infila in rete. A inizio ripresa Bailey segnerebbe il 3-1 per il Bayer ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo essersi consultato con il Var. Così il Lipsia ribalta completamente la situazione: prima ritrova il pareggio con Werner, che al 64’ salta di netto Weiser e Baumgartlinger e conclude con un gran diagonale nell’angolino basso, poi passa avanti al 72’ con il rigore di Forsberg (fallo di mano di Weiser). Nel finale Cunha chiude i conti.



SCHALKE-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

Sesta vittoria consecutiva in campionato per l’Eintracht (l’ottava nelle ultime nove, considerando anche l’Europa League) che tiene il passo del Lipsia. Al 13’ Kostic dà in profondità per Rebic che salta il portiere e deposita comodamente in rete. Al 21’ Trapp respinge corto sul colpo di testa di Embolo e Serdar ribadisce in gol. L’1-1 sembra non sbloccarsi più fino alla fine, ma in pieno recupero avviene la svolta: al 94’ lo Schalke rimane in dieci uomini per il doppio giallo rimediato da Serdar, l’autore del gol, e al 99’ il Francoforte trova il gol vittoria con il rigore assegnato al Var (fallo di mano di Burgstaller) e trasformato da Jovic.



WOLFSBURG-HANNOVER 3-1

Alla mezz’ora di gioco ripartenza veloce dell’Hannover che vede Maina servire Weydandt che batte Casteels con il piatto destro. Due minuti dopo ci pensa Steffen a pareggiare subito i conti segnando con la nuca il cross di Guilavogui. Il Wolfsburg compie il sorpasso nel secondo tempo, grazie ancora a Steffen al 71’, e mette in ghiaccio la partita con Roussillon a 10 minuti dalla fine.



HERTHA BERLINO-DÜSSELDORF 1-2

Raman sblocca il risultato al 35’ con un potente sinistro dal limite che si insacca sotto la traversa. Al 41’ i padroni di casa riequilibrano il match con un tap-in vincente sottomisura da parte di Grujic, ma al 61’ il Düsseldorf trova il nuovo vantaggio a firma di Raman, che non sbaglia sul traversone dalla sinistra di Fink da ottima posizione.



STOCCARDA NORIMBERGA 1-1

Termina in parità la sfida nei bassifondi della classifica tra Stoccarda e Norimberga. Un punto che non serve nessuna delle due formazioni in chiave salvezza. Al 42’ gli ospiti passano in vantaggio con Pereira, che trova la via del gol dopo la traversa colpita di testa da Erras; al 75’ Kabak pesca il sinistro del definitivo 1-1, che viene poi convalidato dal Var.