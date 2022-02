Bundesliga: il Bayern piega il Furth, il Dortmund esagera e resta a -6

GERMANIA

I bavaresi vincono 4-1 e conservano il vantaggio sui gialloneri, che travolgono 6-0 il Borussia Mönchengladbach

Tutto invariato in vetta nella ventitreesima giornata di Bundesliga. Il Bayern batte 4-1 in rimonta il Furth: dopo la punizione di Hrgota, i bavaresi vincono grazie a Lewandowski (doppietta), all'autogol di Griesbeck e al sigillo di Choupo-Moting. I campioni di Germania restano primi a +6 sul Dortmund: i gialloneri esagerano e travolgono 6-0 il Borussia Mönchengladbach con due reti di Reus, poi segnano Malen, Wolf, Moukoko ed Emre Can su rigore. Getty Images

BAYERN MONACO-FURTH 4-1

Il 4-1 dell'Allianz Arena potrebbe raccontare di una giornata facile per il Bayern: in realtà, i campioni di Germania soffrono fino alla fine per portare a casa tre punti preziosissimi per morale e classifica.

Nel primo tempo, infatti, la formazione di Nagelsmann perde Tolisso, sostituito da Gnabry, e fatica a produrre occasioni da gol. E, a sorpresa, a passare addirittura in vantaggio sono gli ospiti: a segnare è Hrgota, che direttamente da calcio di punizione trova con il sinistro (e con la decisiva deviazione in barriera di Sabitzer) una traiettoria beffarda per Ulreich che vale l'1-0 al 43'.

A inizio ripresa, però, passano appena 30 secondi e Lewandowski pareggia da pochissimi passi dopo il liscio di Choupo-Moting (entrato al posto di Richards) sul cross al centro di Gnabry, servito da un gran lancio di Upamecano. La rimonta dei padroni di casa si concretizza allo scoccare dell'ora di gioco: Müller fa partire un potente rasoterra dalla destra che impatta su Griesbeck, piazzato a centro area piccola, e finisce in porta per il 2-1 dei bavaresi. La partita si chiude ufficialmente all'82': da calcio d'angolo, Süle fa da sponda di testa per Lewandowski, che ringrazia e con un'incornata firma doppietta personale e 3-1. C'è tempo anche per il poker: a firmarlo ad inizio recupero, ancora da pochi passi e sempre su assist di uno scatenato Gnabry, è Choupo-Moting. Finisce 4-1: con questo successo, il Bayern cancella il brutto ko per 4-2 con il Bochum e riprende la corsa in vetta alla Bundesliga.