Bundesliga: il Bayern ne prende 5! Vince il Gladbach, tris Dortmund, ma Reus è ko

Il Bayern Monaco perde 5-1 in casa dell'Eintracht Francoforte e scivola a -4 dal Gladbach primo, vincente per 2-1 sul Bayer Leverkusen. Jerome Boateng è espulso al 10' e i bavaresi cadono sotto i colpi di Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger e Paciencia, nonostante il solito Lewandowski. Secondo da solo è il Dortmund che vince 3-0 con il Wolfsburg, ma Reus esce per un problema alla caviglia. Lipsia esagerato, 8-0 al Mainz. Bundesliga, Lipsia sull'ottovolante: il Mainz viene travolto

















































BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 1-2

Non si ferma il Gladbach che rimane da solo in testa alla classifica grazie al successo esterno sul campo del Bayer Leverkusen. Succede tutto nel primo tempo. Al 18’ Thuram va via sul fondo e mette in mezzo dove Wendt deve solo appoggiare in rete, il vantaggio dura però fino al 25’ quando Alario trova Volland in profondità, portiere saltato e l’1-1 è cosa fatta. Prima dell’intervallo arriva il nuovo allungo degli ospiti grazie a Thuram che al 42’ insacca da due passi sull’assist di Herrmann. Nella ripresa ci prova ancora Volland, Bayer che chiude in 10 per il rosso in pieno recupero a Bailey.

EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO 5-1

Pomeriggio disastroso per la squadra di Kovac che rimane subito in inferiorità numerica per il rosso a Jerome Boateng al 10’, con il centrale che stende Schmidt e dopo revisione al VAR deve abbandonare il campo. Eintracht che passa al 25’, Kostic raccoglie in area un pallone vagante, sinistro debole che tocca il palo interno e si infila in rete. Al 33’ poi diventa uomo assist per Sow che di destro al volo raddoppia, prima del che un infermabile Lewandowski dimezzi lo svantaggio al 37’. Eintracht che però nella ripresa mette al sicuro il risultato: Abraham in spaccata al 49’, Hinteregger di testa al 61’ e Paciencia a porta vuota all’85’ completano una giornata da dimenticare per il Bayern Monaco.

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG 3-0

Sorride il Borussia Dortmund, secondo da solo alle spalle del Gladbach, ma preoccupato per le condizioni di Marco Reus, uscito nel primo tempo per un problema alla caviglia e a rischio per l’Inter in Champions League. La squadra di Favre sblocca la sfida contro il Wolfsburg, unica squadra che prima di questa sfida non aveva ancora perso in campionato, al 52’ con Hakimi che serve Thorgan Hazard, bravo a chiudere il destro sul primo palo. Pochi minuti e il Dortmund raddoppia al 58’ con il diagonale di Guerreiro su assist di Hazard. Gara chiusa all’88’ dal rigore realizzato da Gotze.

WERDER BREMA-FRIBURGO 2-2

Il Friburgo strappa in pieno recupero un punto comunque importante che gli permette di resta al terzo posto insieme a Lipsia e Bayern Monaco. Werder Brema avanti al 9’ con il destro sul secondo palo di Rashica, pareggiato al 28’ da Petersen che pressa Pavlenka, ruba palla e infila a porta vuota. Nella ripresa Gebre Selassie di testa riporta avanti il Werder, Friburgo in 10 dall’87’ per l’espulsione di Haberer, ma che pareggia al 93’ ancora con il colpo di testa di Pedersen.

LIPSIA-MAINZ 8-0

Dopo quelle di Leicester in Premier e Atalanta in Serie A, anche in Bundesliga arriva una vera goleada. Protagonista il Lipisa che ne rifila 8 al malcapitato Mainz. Inizia Sabitzer al 5’ da due passi su assist di Werner che poi si mette in proprio al 30’. Nkunku dal limite al 35’, Halstenberg in area con il sinistro al 39’ e il tap in di Poulsen al 44’ completano un primo tempo disastroso per il Mainz. Nella ripresa non si fermano i padroni di casa, ancora a segno con Werner in diagonale al 48’, Mukiele di testa al 50’ e di nuovo l’attaccante della nazionale tedesca all’87’ dopo un’altra disastrosa azione della difesa ospite.