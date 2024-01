Bundesliga, il Bayern Monaco piega l’Union e si avvicina al Leverkusen

GERMANIA

I bavaresi trionfano 1-0 nel recupero della tredicesima giornata e tornano a -4 dalle Aspirine

© Getty Images Nel recupero della 13a giornata di Bundesliga torna alla vittoria il Bayern Monaco, che dopo la battuta d’arresto contro il Werder Brema trionfa per 1-0 contro l’Union Berlino. Dopo un primo tempo bloccato i bavaresi la sbloccano e la vincono con Guerreiro al 46’. Espulso al 75’ il tecnico dell’Union Bjelica dopo una rissa con Sané. Con questi tre punti il Bayern torna a -4 dal Leverkusen capolista, con lo stesso numero di partite disputate.

Successo del Bayern Monaco, che piega di misura 1-0 l’Union Berlino all’Allianz Arena. Un primo tempo piuttosto bloccato: i bavaresi tengono le redini del gioco, ma gli ospiti rimangono chiusi nella loro area di rigore senza concedere spazi agli avversari. La squadra di Tuchel ci prova allora un paio di volte da fuori area, ma le conclusioni di Kimmich e Guerreiro non centrano lo specchio della porta. Poco prima dell’intervallo il Bayern perde per infortunio Upamecano, costretto ad uscire per lasciare spazio (in avvio di ripresa) all’esordio di Dier. A inizio secondo tempo i padroni di casa colpiscono subito: al 46’ girata potente di Kane, respinta del palo e tap-in vincente di esterno sinistro di Guerreiro, che fa 1-0. Dopo nove minuti è proprio Harry Kane a raddoppiare, ma la rete del 2-0 viene annullata per fuorigioco di Sané. L’esterno tedesco è poi vittima, al 75’, di un brutto gesto del tecnico Bjelica, che viene espulso dopo aver messo due volte le mani sul volto del giocatore avversario in occasione di una rimessa laterale (con annesso parapiglia generale). Nel finale la squadra della capitale prova tiepidamente a cercare il pari, senza però riuscirci. Vince il Bayern 1-0 e sale a 44 punti, a -4 dal Leverkusen capolista. Resta fermo a 14 l’Union Berlino, pericolosamente quindicesimo.