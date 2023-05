Bundesliga: il Bayer pensa alla Roma, è 1-1 con lo Stoccarda. Vince il Lipsia

GERMANIA

© Getty Images Soltanto un pareggio per il Bayer Leverkusen che, nella 32a giornata di Bundesliga, impatta 1-1 a Stoccarda. Succede tutto nella ripresa: il rigore segnato da Guirassy porta in vantaggio i padroni di casa, con Palacios che pareggia sempre dal dischetto. Xabi Alonso si avvicina così con un pari al ritorno delle semifinali di Europa League contro la Roma. Nell'altra sfida, Szoboszlai firma il 2-1 del RB Lipsia sul Werder e il terzo posto dei suoi.

STOCCARDA-BAYER LEVERKUSEN 1-1

Parità tra Stoccarda e Bayer Leverkusen: finisce 1-1. In avvio gli ospiti provano subito a prendere in mano la partita, mantenendo un baricentro alto per favorire il palleggio e collezionando occasioni: Bakker ci prova di prima e non centra la porta, Azmoun aggancia un bel pallone in area ma non calcia con precisione. I padroni di casa giocano soprattutto in ripartenza, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari: Guirassy guida la transizione dei suoi ma, arrivato al limite dell’area, tira oltre la traversa. La ripresa ricomincia sulla falsa riga del primo tempo: il Bayer fa gioco, lo Stoccarda riparte. E proprio in contropiede arriva l’episodio che cambia la partita: al 57’ fallo in area di Palacios e calcio di rigore trasformato con un pallonetto da Guirassy. A questo punto Xabi Alonso alza ancora il pressing della squadra, che non riesce però a trovare spazi e si affida ai calci piazzati. Al 70’ da un calcio di punizione arriva un altro calcio di rigore, questa volta per le Aspirine, con Bredlow che travolge Tapsoba in uscita: dal dischetto Palacios non sbaglia. La partita si apre: lo Stoccarda avrebbe una clamorosa occasione per riportarsi in vantaggio con Vagnoman che da due passi non trova la porta di testa, il Leverkusen risponde invece con il contropiede di Diaby, che calcia largo. Finisce quindi 1-1: il Bayer sale a 49 punti e ora potrà preparare la semifinale di ritorno di Europa League, in programma giovedì prossimo alla BayArena contro la Roma.

RB LIPSIA-WERDER BREMA 2-1

Il Lipsia soffre più del dovuto, ma esulta all'ultimo respiro contro il Werder Brema: la vittoria, dal sapore di Champions League, porta la firma di Dominik Szoboszlai. Iniziano nel migliore dei modi i padroni di casa, che dominano nel primo tempo. Tante chances nella metà campo avversaria per i ragazzi di Marco Rose, con la miglior occasione costruita da Werner: la volée dell'ex attaccante del Chelsea termina però alta. Il Lipsia continua a spingere, con Henrichs e Nkunku molto attivi, e colpisce il palo nel finale del primo tempo con Szoboszlai. Si va così al riposo sullo 0-0, con la formazione casalinga che meriterebbe la rete. Nella ripresa, i primi minuti regalano un'occasione per parte: Pavlenka devia la conclusione di Laimer, Schmid colpisce a lato di un soffio dal limite. La beffa avviene in pochi istanti per il RB Lipsia, che si vede annullare la rete del vantaggio di Nkunku per una spinta di Simakan su Bittencourt e subisce il gol del Werder Brema al 70'. Lo firma proprio il numero dieci biancoverde, con un'azione nata da rimessa laterale: nessuno controlla Ducksch, che fa da sponda per Stage, bravo a servire Bittencourt per il tocco vincente. Dopo la rete ecco la reazione del Lipsia: Pavlenka evita la rete di Nkunku al 77', dopo un autentico slalom del francese in mezzo alla difesa del Werder. Marco Rose manda in attacco anche Willi Orban, che all'87' pareggia con una grande incornata sul cross di Nkunku. Il finale è vibrante, col gol-vittoria del Werder annullato a Dinkci (offside) e la rete del 2-1 del Lipsia. La firma Dominik Szoboszlai, che deve solo insaccare sull'assist al bacio di Nkunku, autore di una grande azione in solitaria. Marco Rose vince al 95' ed esulta doppiamente, perchè la vittoria vale il terzo posto con 60 punti, +1 sull'Union Berlino (59) e +4 sul Friburgo (56). Si ferma a quota 35, in 12a posizione, il Werder Brema di Ole Werner.