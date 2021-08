Bundesliga: Haaland regala tre punti in extremis al Dortmund

GERMANIA

La rete del norvegese nel recupero vale il 3-2 dei gialloneri all'Hoffenheim: Rose è momentaneamente primo insieme al Wolfsburg

Nell'anticipo della terza giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund vince 3-2 in casa contro l'Hoffenheim grazie al gol al 91' di Haaland, che con un sinistro in area stende gli uomini di Hoeness, capaci di replicare ai due vantaggi gialloneri firmati Reyna (49') e Bellingham (69') con le reti di Baumgartner (61') e Dabbur (90'). Con questo successo, la formazione di Rose è momentaneamente prima a 6 punti insieme al Wolfsburg.

Serve un gol di e alla Erling Haaland al Dortmund per avere ragione di un ostico Hoffenheim: i gialloneri vincono 3-2 soltanto al 91', dopo aver visto da vicino un deludente pareggio a seguito del ko per 2-1 con il Friburgo. La formazione di Hoeness parte forte: al 3', infatti, Kramaric conclude dal limite ma colpisce soltanto il palo. I padroni di casa rispondono con Reyna e Akanji, che con una conclusione in area e di testa impegnano severamente Baumann; Kobel non è da meno, visto che al 39' respinge il tentativo di Baumgartner. La sfida si sblocca allora ad inizio ripresa: Reyna riceve al limite dell'area da Bellingham e con un destro preciso e angolato batte Baumann, firmando l'1-0 al 49'. Allo scoccare dell'ora di gioco, però, l'Hoffenheim pareggia grazie a Baumgartner, che sfrutta l'ottimo filtrante in area di Geiger e con un preciso diagonale destro batte Kobel.

I gialloneri ripartono subito a caccia del 2-1, con Baumann che deve distendersi per deviare in angolo la conclusione dal limite di Malen, e dal successivo corner Akanji sfiora di testa lo specchio della porta. Al 69', però, il Dortmund ritrova il vantaggio grazie allo splendido sinistro in area di Bellingham. Gli uomini di casa insistono e cercano il gol per chiudere i giochi con Haaland, che in due occasioni va vicino al bersaglio grosso ma si fa murare da Baumann e pecca di precisione all'88'. L'Hoffenheim sembra punire i gialloneri proprio al 90' con la spizzata da calcio d'angolo di Dabbur che vale il 2-2, ma la formazione di Rose reagisce con rabbia e trova l'acuto della vittoria grazie ad Haaland, che insacca con un sinistro da pochi passi al termine di una lunga e confusionaria azione. Finisce 3-2: il Dortmund cancella il ko per 2-1 con il Friburgo e sale momentaneamente al primo posto a quota 6 punti insieme al Wolfsburg.