Bundesliga: fenomeno Lewandowski e il Bayern allunga di nuovo, altro stop per il Dortmund

Nella 26esima giornata di Bundesliga un incredibile Bayern Monaco allunga a +4 sul Lipsia grazie a un pazzesco 4-0 contro lo Stoccarda. I bavaresi rimangono subito in dieci per il rosso a Davies, ma Gnabry e la tripletta di Lewandowski sistemano le cose già a metà gara. Solo 2-2 a Colonia per il Borussia Dortmund, che perde terreno in zona Champions League su Wolfsburg (vincente 1-2 a Brema) ed Eintracht Francoforte (5-2 all’Union Berlino).