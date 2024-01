Bundesliga: doppio Musiala, il Bayern batte l’Hoffenheim 3-0

GERMANIA

I bavaresi aprono il 2024 con una vittoria firmata dal talento classe 2003 e Kane, andando a -1 dal Leverkusen capolista

© Getty Images Vittoria per il Bayern Monaco (al ritorno in campo dopo la sosta), che batte l’Hoffenheim 3-0 nella diciassettesima giornata di Bundesliga. Decide il match la doppietta di Musiala, che al 18’ realizza con un destro a incrociare sugli sviluppi di un corner, poi raddoppia al 69' al termine di una bella azione con Sané. Chiude il sigillo di Kane al 90'. Diventano così 41 i punti dei i bavaresi, uno in meno della capolista Bayer Leverkusen.





Il primo gol bavarese del 2024 lo firma al 18’ Jamal Musiala, che riceve da Sané sugli sviluppi di un corner e batte il portiere avversario con un destro a incrociare sul secondo palo. Sono così 65 le partite casalinghe consecutive in rete per i campioni in carica, che trovano l'ennesimo record in territorio nazionale. Il predominio territoriale della formazione di casa prosegue per il resto della prima frazione ma è soltanto nel finale che gli uomini di Tuchel riescono a rendersi nuovamente pericolosi con la conclusione dalla distanza di Upamecano, fuori di centimetri. In avvio di ripresa Sané si vede annullare subito il raddoppio per fuorigioco, Kabak mura poco dopo un tiro a botta sicura di Kane e Musiala colpisce un palo clamoroso con un gran tiro da fuori area.

All’ora di gioco sono gli ospiti a iniziare a produrre occasioni: Neuer si supera al 61’ sulla deviazione ravvicinata del difensore turco e al 63’ su Kramaric, mentre pochi secondi dopo Beier cestina clamorosamente l’1-1 da ottima posizione. Gol sbagliato, gol subito: il talento classe 2003 dei bavaresi imposta l’azione con un bel dribbling, scambia con Sané e mette in rete la doppietta personale al minuto 69. Cinque minuti dopo Promel rimedia un cartellino rosso per somma di ammonizioni e termina le residue speranze di rimonta dei compagni. Harry Kane cala poi il 3-0 al 90' con un bel tiro dal limite che si infila sotto la traversa. Bayern sale così a quota 41 punti, uno in meno della capolista Bayer Leverkusen, mentre l’Hoffenheim resta a quota ventiquattro.