Bundesliga: crollano Bayern e Dortmund, scatto Champions del Friburgo

GERMANIA

Il Magonza sgambetta 3-1 i campioni di Germania, ai gialloneri non basta la tripletta di Haaland nel ko 4-3 contro il Bochum

Sconfitte per Bayern Monaco e Borussia Dortmund nella 32esima giornata di Bundesliga. I campioni di Germania cadono 3-1 in casa del Magonza, i gialloneri (secondi) vanno ko 4-3 col Bochum nonostante la tripletta di Haaland. Tutto aperto nella lotta salvezza: Stoccarda e Bielefeld sperano ancora dopo i pareggi 1-1, entrambi nel finale, con Wolfsburg ed Herta Berlino. Nella corsa per l’Europa, il Friburgo è quarto grazie al 4-3 sull’Hoffenheim. Getty Images

MAGONZA-BAYERN MONACO 3-1

Il Bayern Monaco già campione di Germania cade in casa del Magonza in una partita inutile ai fini della classifica. Padroni di casa avanti al 18’ con Burkardt, poi al 27’ il raddoppio di Niakhate. Lewandowski prova a svegliare i suoi al 33’, ma i bavaresi sono spenti e privi di motivazioni e al 57’ Barreiro cala il tris con la complicità della deviazione di Sule.

BORUSSIA DORTMUND-BOCHUM 3-4

Gol e spettacolo tra Dortmund e Bochum in una partita che aveva poco da chiedere alla classifica. Avvio shock del Dortmund (già sicuro del secondo posto) che si trova sotto 2-0 dopo appena otto minuti: Polter e Holtmann firmano l’uno-due che sembra stendere i padroni di casa, ma due rigori di Haaland al 18’ e 33’ accorrono in aiuto dei gialloneri: è 2-2. A questo punto l’inerzia è tutta dalla parte del Dortmund e la rimonta si completa al 63’ ancora con Haaland, stavolta su azione. Tripletta per il norvegese, ma non basta perché al minuto 81’ arriva l’inaspettato 3-3 di Locadia e al minuto 85’ l’ennesimo ribaltamento con il rigore di Pantovic.

AUGUSTA-COLONIA 1-4

Il Colonia resta aggrappato al treno per l’Europa grazie alla vittoria in casa di un Augusta che è comunque vicino alla salvezza, manca solo la matematica. Partita chiusa dopo appena quindici minuti: al 12’ il vantaggio di Thielmann, tre minuti dopo arriva il raddoppio di Uth. A metà ripresa Modeste chiude i conti su rigore, il gol della bandiera arriva al 73’ dai piedi di Niederlechner, passano cinque minuti e ancora Modeste cala il poker.

BIELEFELD-HERTA BERLINO 1-1

Il Bielefeld beffa nel finale l’Herta Berlino e tiene ancora viva qualche speranza di salvezza e per la zona playout, la squadra della capitale tedesca è quartultima e deve ancora guardarsi le spalle. Primo tempo bloccato e dominato dalla paura di entrambe le squadre, gli uomini di Magath escono dagli spogliatoi più carichi e al 54’ Tousart firma il vantaggio berlinese. Quando sembra fatta per gli ospiti con la salvezza ufficiale a un passo, al 91’ ecco il pari di Nilsson.

STOCCARDA-WOLFSBURG 1-1

Lo Stoccarda raggiunge nel finale il Wolfsburg e spera ancora in una clamorosa salvezza, i verdi invece sono tranquilli a metà classifica. Brooks mette in discesa la situazione per i suoi dopo soli 13 minuti, Fuhrich regala ai padroni di casa un importantissimo 1-1 all’89’.

HOFFENHEIM-FRIBURGO 3-4

In attesa di Lipsia e Leverkusen, il Friburgo conquista il quarto posto della Bundesliga e tiene viva la pista per un posto in Champions. Decisivo il poker in casa dell’Hoffenheim, che invece dice addio alle ultime speranze europee: ospiti in vantaggio al 23’ con Sallai, Kramaric pareggia nove minuti dopo. Spettacolo e colpi di scena nella ripresa, con il botta e risposta Stiller-Gunter nel giro di sessanta secondi in avvio. Tra il 70’ e il 73’ Holer e Jeong portano il Friburgo a due gol di vantaggio, all’85’ ci pensa Rudy ad accorciare le distanze ma l’assalto finale dei padroni di casa non porta al clamoroso pareggio.