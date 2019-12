Bundesliga: Coutinho show, il Bayern torna a vincere. Poker per il Borussia Dortmund

GERMANIA

Dopo due sconfitte consecutive in Bundesliga ritrova il successo il Bayern Monaco che batte 6-1 il Werder Brema che pure passa per primo con Rashica. Bavaresi che però reagiscono già prima dell’intervallo e poi dilagano nella ripresa con i tre gol di Coutinho, che trova anche due assist, la doppietta di Lewandowski e la rete di Muller. Il Borussia Dortmund batte in trasferta 4-0 il Mainz: in gol Reus, Sancho, Hazard e Schulz.

BAYERN MONACO-WERDER BREMA 6-1

Inizia subito in pressione il Bayern con le occasioni di Gnabry e Lewandovski che però non sbloccano il risultato per imprecisione o grandi interventi di Pavlenka. Nulla può invece Neuer quando al 24’ Klaasen pulisce un pallone al limite dell’area del Werder trovando Rashica che si mette in proprio da lontano, punta Boateng, prima di un destro fortissimo e imprendibile. Lo stesso Rashica potrebbe raddoppiare in contropiede, la mira è però sbilenca e allora il Bayern ribalta tutto prima dell’intervallo. Coutinho e Lewandowski sbagliano un’occasione a testa, poi nel giro di pochi minuti regalano due sorrisi ai bavaresi: inizia il brasiliano al 45’ a porta vuota su assist di Gnabry, nell’occasione infortunio per Gebre Selassie e recupero che si prolunga. Così al 49’, nel quarto minuto di extra time, Coutinho diventa uomo assist per Lewandowski che questa volta non sbaglia solo davanti a Pavlenka. Si riparte e Rashica sfiora il pari, prima della delizia di Coutinho al 63’: lancio profondo di Alaba, il brasiliano fa rimbalzare il pallone e con un tocco di pura sensibilità di collo scavalca Pavlenka, pizzica la traversa e infila in rete. Una decina di minuti e il Bayern gode per la quarta volta, duetto Lewandovski-Muller, il tedesco serve il polacco in area al 72’, controllo e palla all’angolo. Mueller che poi trova il gol nella festa Bayern al 75’ con un tocco facile in area su assist di Coutinho. Il brasiliano ex Inter però non ha ancora finito e al 78’ spara un altro destro a giro meraviglioso che bacia il palo e si infila in porta. Bayern che torna a vincere dopo due turni di astinenza.

MAINZ-BORUSSIA DORTMUND 0-4

Dortmund che reclama un rigore per un tocco di mano di Caricol, nella fase centrale del primo tempo poi il protagonista è Marco Reus. Prima sciupa una buonissima occasione da dentro l’area di rigore, poi al 32’ raccoglie una respinta corta da calcio d’angolo e di prima con il destro porta in vantaggio il Borussia. Continua a spingere la squadra di Favre anche nella ripresa, fino al raddoppio al 66’ con Sancho, destro di prima intenzione dal limite che piega le mani al portiere. Le reti del Dortmund diventano tre poco dopo, quando al 69’ Hazard infila con forza sotto la traversa, poker servito all’84’ da Schulz che incrocia con il sinistro in area.

HERTHA BERLINO-FRIBURGO 1-0

Primo tempo che si anima soprattutto nella sua seconda parte, dapprima con una doppia occasione per gli ospiti che però non riescono a trovare il vantaggio prima con Dilrosun e poi Selke, a chiudere c’è il tentativo dal limite dell’area per l’Hertha di Holer che finisce fuori di poco. Padroni di casa che poi sbloccano al 53’, Darida triangola con Selke e avanza fino al limite dell’area, destro a chiudere sul primo palo e Friburgo che deve rincorrere. Friburgo che cerca il pari con i tentativi di Koch e Gulde, ma nel finale rischia di subire il raddoppio prima con Ibisevic, poi con Plattenhardt.

COLONIA-BAYER LEVERKUSEN 2-0

Colonia pericoloso nel primo tempo con Hector che però non è abbastanza preciso da dentro l’area di rigore, Bayer Leverkusen che invece fatica molto a rendersi insidioso in zona gol. Il pomeriggio ospite diventa ancora più grigio quando al 62’ Dragovic viene ammonito per la seconda volta e lascia così i compagni in inferiorità numerica. Colonia che prova ad approfittarne, Czichos mette fuori da ottima posizione, poi al 74’ Cordoba in area punisce una difesa del Bayer inspiegabilmente altissima. Ospiti che rimangono addirittura in 9 per il rosso diretto che si prende Bailey al 78’. Colonia che allora chiude il discorso all’84’ con il colpo di testa di Bornauw e lascia l’ultimo posto in classifica al Paderborn.

PADERBORN-UNION BERLINO 1-1

Ospiti in vantaggio al 7’, bella azione palla a terra che parte da molto lontano, pallone che infine arriva nella zona di Ingvartsen che senza pensarci dal limite dell’area trova uno splendido sinistro a giro che finisce la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Paderborn che rimette in equilibrio il punteggio al 33’ con la zampata sul secondo palo di Proger su un cross di Gjasula prolungato nella sua traiettoria. Ripresa in cui non succede molto, l’Union mantiene spesso il possesso senza però riuscire a creare pericoli, Paderborn che invece è insidioso in una sola occasione con Mamba.