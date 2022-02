Bundesliga: clamoroso tonfo del Bayern, il Bochum cala il poker

GERMANIA

Bavaresi sconfitti 4-2 a sorpresa: inutile doppietta di Lewandowski, domani il Dortmund può accorciare

Clamorosa sconfitta del Bayern Monaco nella 22esima giornata della Bundesliga. I bavaresi, primi in classifica, crollano a sorpresa 4-2 in casa del Bochum nonostante la doppietta del solito Lewandowski: domani il Borussia Dortmund può quindi portarsi a sei punti e ridare vita al campionato. Nelle altre partite, vittoria esterna 2-0 del Wolfsburg a Francoforte, successi anche per il Furth sull’Hertha e per il Moenchengladbach sull’Augusta. Getty Images

BOCHUM-BAYERN 4-2

Miracolo del Bochum in casa contro il Bayern Monaco: poker e impresa per gli uomini di Reis, che fanno un bel passo avanti nella lotta per la salvezza, mentre domani il Borussia Dortmund può accorciare a sei punti dalla capolista. Eppure è il Bayern ad andare in vantaggio al 9’ con Lewandowski. Sembra la solita passeggiata di salute per i bavaresi, ma poi accade l’impensabile: Antwi-Adjei pareggia per i padroni di casa al 14’, poi tra il 36’ e il 44’ un incredibile e improvviso black-out del Bayern porta il Bochum a firmare tre gol in appena otto minuti. Sono Locadia su rigore, Gomboa e Holtmann gli artefici dello storico poker. In avvio di ripresa la musica non cambia e nei primi tre minuti il Bochum va in gol altre due volte, ma il Var annulla sempre. Momento di assoluto panico per gli uomini di Nagelsmann, ancora Lewandowski prova a suonare la carica ma al 68’ il suo tiro viene salvato sulla linea. Il Bayern spinge e fa tutto Lewandowski: al 76’ il polacco riesce finalmente ad accorciare regalando qualche speranza ai suoi. Ma ormai è troppo tardi, ancora Lewandowski prende la traversa su punizione e qui si spezzano le speranza di una rimonta bavarese.

FRANCOFORTE-WOLFSBURG 0-2

Colpo esterno del Wolfsburg che conquista tre punti importanti in chiave salvezza, dopo un solo punto nelle ultime quattro partite, mentre il Francoforte perde l’occasione di agganciare la zona Europa. Apre il gol di Kruse su rigore al 28’ per i verdi, che poi difendono il preziosissimo vantaggio con le unghie e con i denti e raddoppiano nel recupero con Lukebakio.

FRIBURGO-MAGONZA 1-1

Un punto ciascuno e il Friburgo perde l’occasione di attaccare la zona Champions, mentre il Magonza resta a metà classifica in acque tranquille. Ospiti in vantaggio al 31’ con Hack, padroni di casa che pareggiano a metà ripresa con Petersen entrato da appena due minuti.

FURTH-HERTHA BERLINO 2-1

Prosegue il momento magico del Furth che, pur restando ultimissimo in classifica, prende una bella boccata d’ossigeno con la seconda vittoria nelle ultime tre partite. Periodo nero invece per l’Hertha, risucchiato nelle zone basse della classifica. Pronti via e dopo pochissimi secondi Hrgota porta avanti il Furth, poi ancora Hrgota chiude i conti al 72’ con la sua personale doppietta. Nel finale Gechter accorcia le distanze ma ormai è troppo tardi.

MOENCHENGLADBACH-AUGUSTA 3-2

Vittoria fondamentale per il Gladbach nella sfida salvezza contro l’Augusta: i padroni di casa tornano così al successo dopo tre partite e si allontanano dalle zone basse della classifica, dove invece resta l’Augusta terzultimo. Konè e Hofmann firmano l’uno-due per il Monchengladbach prima e dopo l’intervallo, Iago accorcia le distanze al 55’ ma Bensebaini ristabilisce il doppio vantaggio al 67’ chiudendo di fatto il match. Senza peso poi il gol di Finngbogason nel recupero.

