Bundesliga: cinquina Leverkusen, il Dortmund fatica ma vince

GERMANIA

Il Bayer spazza via l’Augsburg 5-1 con tripletta di Diaby, il Borussia passa 3-2 con l’Hoffenheim. Ok Union Berlino, Friburgo e Furth

Il Borussia Dortmund fatica ma manda un messaggio alla Bundesliga. I gialloneri vincono 3-2 sul campo dell’Hoffenheim una partita apertissima e si portano a 3 punti dal Bayern Monaco, impegnato domani. Più indietro il Bayer Leverkusen strapazza l’Augsburg con un perentorio 5-1 (tripletta di Moussa Diaby) e l’Union Berlino batte il Mönchengladbach 2-1 con doppietta di Kruse. Ok anche Friburgo, 2-0 allo Stoccarda, e Furth, 2-1 al Mainz. Getty Images

BAYER LEVERKUSEN–AUGSBURG 5-1

Il Lerverkusen travolge l‘Augsburg 5-1, con la tripletta di un inarrestabile Moussa Diaby e si conferma la terza forza del campionato. Il Bayer sblocca dopo appena 9’ con Bellarabi, imbeccato da Bakker, e raddoppia al 24’ con Diaby, che avvia così la sua giornata perfetta. Gli ospiti provano a riaprire l’incontro con Maier, decisamente il più pericoloso dei suoi, al 63’, ma in neanche 10’ Diaby chiude i conti con la sua tripletta personale, al 65’ dopo un rimpallo e al 70’ su contropiede a campo aperto. Di Lucas Alario, all’81’, il sigillo del 5-1 finale. Il successo porta il Bayer Leverkusen a 35 punti, 8 dal Dortmund secondo e appena davanti al treno degli inseguitori. Augsburg terzultimo a 19.

FRIBURGO–STOCCARDA 2-0

Il Friburgo torna a vincere e rimane in lotta per la zona Champions, salendo in quinta posizione a una sola lunghezza dalla quarta. Gli uomini di Streich battono 2-0 uno Stoccarda in crisi grazie all’autogol di Ito al 37’ e alla rete di Schade al 72’, che consegnano la prima vittoria nell’anno solare dopo i 7 gol subiti tra Dortmund e Arminia Bielefeld. Lo Stoccarda (un solo punto nelle ultime cinque partite) è penultimo a 18 e convive con il terrore della retrocessione.

FURTH–MAINZ 2-1

Il Furth rilancia il proprio sogno di rincorrere una salvezza che sembrava inimmaginabile soltanto un mese e mezzo fa. La squadra di Leitl stende il Mainz 2-1 e raccoglie la sua seconda vittoria in campionato, allungando a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. Il successo arriva grazie alla firma di Dudziak al 12’ e all’autogol di Bell a metà ripresa, fotografia di un Mainz impreciso in attacco e disattento in difesa. Gli ospiti accorciano solo al 93’ con Onisiwo, ormai troppo tardi. Il Furth rimane ultimo ma, a 10 punti, inizia ad avvicinarsi alle rivali, mentre il team di Svensson resta a quota 27, perdendo terreno prezioso in ottica europea.

HOFFENHEIM–BORUSSIA DORTMUND 2-3

Il Borussia Dortmund sa vincere anche soffrendo. I gialloneri si impongono 3-2 sul campo dell’Hoffenheim, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rimonta avversaria. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena 5’ con il solito Haaland, a cui basta appoggiare in rete sull’assist di Malen a chiusura di un’azione da manuale. L’Hoffenheim non ci sta e per due volte va vicino al pareggio con il palo di Rutter e la traversa di Richards, entrambe su sviluppi di corner. L’1-1 arriva comunque in chiusura di primo tempo con il destro al volo di Kramaric su cross di Bebou. Il Borussia si aggrappa ai suoi talenti per risolvere il match: al 58’ Reus si inserisce sul filtrante di Malen e trova il 2-1, al 66’ l’autogol di Raum sembra chiudere l’incontro sul 3-1. Al 77’ però Rutter buca la difesa avversaria e sigla il 2-3 regalando un finale emozionante, in cui il risultato non cambia più: il Dortmund conferma la seconda posizione e, per almeno una notte, si porta a tre punti dal Bayern Monaco primo. L’Hoffenheim lotta ma non evita il secondo ko consecutivo, che lo relega in sesta posizione.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH–UNION BERLINO 1-2

Quinto risultato utile consecutivo, altra vittoria pesante in ottica Champions e quarto posto in campionato. L’Union Berlino non smette di stupire e vince 2-1 sul campo del Borussia Mönchengladbach, spinto dalla doppietta di Kruse. Il 33enne sblocca al 18’ su rigore e decide l’incontro all’84’, quando infila all’angolino su passaggio di Giesselmann. Ai padroni di casa non basta il guizzo del giovane Koné al 40’ per muovere la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione: i play out distano appena 3 punti. L’Union Berlino dal canto suo conserva la quarta posizione, a quota 34.

BOCHUM–COLONIA 2-2

Il Colonia non riesce ad agganciarsi al treno per l’Europa League e pareggia 2-2 sul campo del Bochum. Padroni di casa in vantaggio al 25’ con il contropiede di Holtmann, gli ospiti rimontano ancora prima dell’intervallo con Hubers, a segno al 36’, e Modeste, con un pallonetto appena prima dello scadere. Il Bochum non molla e trova il pareggio al 70’ con Asano, sulla rimessa laterale battuta da Polter. Con il pareggio, il Colonia rimane settimo a 29, il Bochum è a metà classifica, con 24 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE