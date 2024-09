Bundesliga: Stoccarda-show, pokerissimo al Dortmund. Il Leverkusen vince al 93'

GERMANIA

Prova da sogno per i biancorossi: Hoeness e i suoi travolgono il Bvb con un perentorio 5-1 e lo agganciano in classifica. Boniface fa esultare Xabi Alonso nel recupero

La 4a giornata della Bundesliga non è fortunata per il Borussia Dortmund, che conosce la prima sconfitta dimostrando di avere le energie contate dopo la Champions League. Lo Stoccarda cammina sulle macerie giallonere con un perentorio 5-1: gol e assist per Enzo Millot, Undav fa doppietta e segna anche El Bilal Touré. Esulta e insegue il Bayern a -3, invece, il Leverkusen: Boniface firma il 4-3 al 93' contro il Wolfsburg, dopo un match folle.

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG 4-3

Pessimo avvio di gara per il Bayer Leverkusen, che si ritrova a dover inseguire dopo soli cinque minuti. Il Wolfsburg manovra bene sulla destra e arriva al cross con Amoura: il traversone provoca la sfortunata deviazione di Mukiele, che inciampa in un autogol nel tentativo di chiudere su Tomas. Dopo aver rischiato di subire anche il raddoppio, il Leverkusen inizia a giocare e trova il pareggio: a portare le Aspirine sull’1-1 al 14’ è il solito Wirtz, bravo a beffare Grabara con un tiro sporco dal limite dell’area. Da una parte e dall’altra, a divorarsi due ottime occasioni sono quindi Schick e Amoura, prima del 2-1 Leverkusen: a portare avanti i padroni di casa al 32’ ci pensa Tah, incornando in rete l’angolo battuto da Grimaldo. È una partita fatta di botta e risposta e allora il Wolfsburg pareggia al 37’, sempre da calcio d’angolo: Bornauw sfrutta l’uscita a vuoto di Hradecky, segnando di testa il 2-2. In un primo tempo pirotecnico, la squadra di Hasenhüttl torna quindi avanti 3-2 al 46’: questa volta a segnare è Svanberg, con un gran tiro da fuori area. Nella ripresa, il Leverkusen pareggia immediatamente al 48’ grazie allo stacco aereo di Hincapie su corner, ma rischia poi di tornare di nuovo sotto a un quarto d’ora dalla fine: un’uscita avventurosa di Hradecky spalanca la porta a Fischer, che non trova però lo specchio con un tiro da quasi metà campo. Boniface prova a risvegliare le Aspirine, mentre i Lupi restano in dieci a due minuti dal novantesimo per il rosso a Gerhardt. Xhaka colpisce quindi un palo al 91’ con uno stupendo tiro dalla distanza, prima dell’incredibile 4-3: a firmare la vittoria per il Bayer è Boniface al 93’. Grazie a questo successo, il Leverkusen sale a 9 punti in Bundesliga, tenendosi a -3 dal Bayern Monaco capolista (prossimo avversario in campionato). Altra giornata amara invece per il Wolfsburg, capace fin qui di conquistare soltanto 3 punti contro il Kiel.

STOCCARDA-BORUSSIA DORTMUND 5-1

L'Hoeneß-ball travolge il Borussia Dortmund, che incassa la prima sconfitta in Bundesliga: perentorio e inappellabile 5-1 dallo Stoccarda. Il match inizia subito male per i gialloneri, con lo scivolone di Süle ad azionare Undav: l'attaccante insacca all'angolino, è 1-0. Millot sfiora subito il bis, mentre Nübel salva su Groß ed evita il pari. Una parata che si rivelerà decisiva, visto che al 21' lo Stoccarda raddoppia: cross di Mittelstädt e testa di Demirovic per indirizzare la sfida. Kobel deve fare gli straordinari per evitare la terza rete dei rivali, che spingono costantemente e non arretrano di un centimetro neanche dopo il cambio di Sahin. L'inserimento di Bynoe-Gittens non cambia la sfida e in avvio di ripresa ecco altri due cambi: dentro Yan Couto e Bensebaini, si passa al 3-4-3. Mosse che hanno poco impatto, visto che al 62' Millot cala il tris: azione da corner, sponda dall'interno dell'area e tocco vincente del francese sul secondo palo. Guirassy accorcia le distanze in contropiede col gol dell'ex (74'), ma le carte vincenti ce le ha ancora Hoeneß. Il nipote d'arte inserisce El Bilal Touré per un difensore dando un messaggio ai suoi: "Non fermatevi, si continua ad attaccare". Detto e fatto, visto che l'ex atalantino segna il 4-1 (81') sull'assist di Millot e nel recupero arriva anche il pokerissimo: lo segna Undav, replicando in toto la rete iniziale. Doppietta per l'attaccante e 5-1 per lo Stoccarda, che aggancia il Dortmund a sette punti. Bruttissimo ko per Nuri Sahin e il Bvb, atteso ora dalle sfide contro Bochum e Celtic.

Vedi anche bundesliga Bundesliga: il Bayern domina il Werder, Olise protagonista assoluto