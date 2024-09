Bundesliga: il Bayern domina il Werder, Olise protagonista assoluto  

GERMANIA

L’ex Crystal Palace è il grande mattatore di giornata per i bavaresi, vittoriosi 5-0 a Brema: squadra di Kompany ancora capolista a punteggio pieno

© Getty Images Nella 4ª giornata di Bundesliga il Bayern Monaco si impone per 5-0 sul campo del Werder Brema, nel segno di Olise. Il francese è l’indiscusso protagonista in casa bavarese, grazie a due gol (23’ e 60’) e ad altrettanti assist: a sfruttare i passaggi vincenti dell’ex Crystal Palace sono Musiala (32’) e Kane (57’). A completare il pokerissimo è quindi Gnabry (65’). Bene anche il Friburgo (3-0 sull’Heidenheim). Trovano i primi punti Bochum e Kiel.

WERDER BREMA-BAYERN MONACO 0-5

Il Bayern Monaco detta subito il proprio ritmo e colpisce una traversa già all’8’ con Laimer, sbloccando poi il risultato con Olise al 23’: Kane sfrutta una palla persa dal Werder Brema e serve al francese l’assist per il gol del vantaggio. L’ex Crystal Palace è particolarmente ispirato e al 32’ fornisce a Musiala la palla per il 2-0, dopo aver messo a sedere un paio di difensori in area con un gran giocata. Il Bayern domina l’intero primo tempo, mentre concede qualcosa al Brema in avvio di ripresa: i padroni di casa rientrano meglio dagli spogliatoi, costringendo subito Upamecano a una chiusura provvidenziale sul cross di Weiser al 54’. A colpire all’improvviso è però ancora il Bayern: stupenda azione sull’asse Olise-Kane, con il francese che veste ancora una volta i panni dell’assistman e l’ex Tottenham che fa 3-0. Per Kane è il quarantunesimo gol in Bundesliga: mai nessun altro inglese ha fatto meglio. La squadra di Kompany gioca sul velluto e Olise realizza il poker bavarese al 60’, trovando così una doppietta di gol dopo quella di assist. Passano altri cinque minuti e Gnabry fa 5-0, con il più classico dei gol dell’ex, prima della traversa colpita da Kimmich nel finale. Ennesima grande prestazione del Bayern Monaco in questo avvio di campionato: i bavaresi restano infatti a punteggio pieno dopo quattro giornate, guidando la Bundesliga con 12 punti. Fermo a 5 invece il Werder Brema.

UNION BERLINO-HOFFENHEIM 2-1

Parte fortissimo l’Union Berlino, avanti già per 2-0 al 5’: nel giro di un minuto i padroni di casa vanno a segno due volte, prima con Rothe e poi con Woo-yeong. Il sudcoreano ha quindi un’altra buona occasione al 22’ per ampliare ulteriormente il parziale, ma questa volta è meno incisivo e non riesce a colpire. I padroni di casa chiudono così in doppio vantaggio il primo tempo, ma il match si riapre nella ripresa: al 68’ Bulter accorcia le distanze per l’Hoffenheim, regalando un finale più combattuto. L’Union Berlino riesce comunque a difendere la rete in più e la vittoria finale. La squadra della capitale tedesca sale così a 8 punti in classifica, lasciando l’Hoffenheim a 3.

HEIDENHEIM-FRIBURGO 0-3

È un primo tempo senza grandi emozioni quello tra Heidenheim e Friburgo, dove a farsi preferire sono gli ospiti. Vincenzo Grifo è tra i più propositivi, soprattutto in avvio di match: l’italiano prova a creare per i compagni da calcio piazzato e a colpire in prima persona al tiro, ma non trova il guizzo giusto. I padroni di casa crescono con il passare dei minuti e all’intervallo regge l’equilibrio sullo 0-0. A inizio ripresa, il Friburgo ha una buona chance per sbloccare il parziale con Dinkci: il tedesco calcia però di poco alto sopra la traversa. È l’antipasto di ciò che sta per accadere. Tra il 54’ e il 65’ il Friburgo segna infatti tre gol: a sbloccare il match è Doan, prima della doppietta di Grifo. I padroni di casa non riescono più a rialzarsi da questo triplo colpo e crollano definitivamente. Con questa sconfitta, l’Heidenheim resta quindi fermo a 6 punti in Bundes, mentre il Friburgo sale a 9.

BOCHUM-HOLSTEIN KIEL 2-2

Sfida di fondo classifica quella tra Bochum e Kiel, entrambe ancora alla ricerca del loro primo punto in questa Bundesliga. A colpire per primi sono gli ospiti: Pichler segna al 15’ per il Kiel, con la rete convalidata dopo un controllo al Var. La risposta del Bochum è immediata e arriva tra il 22’ e il 35’, quando Bero e Daschner ribaltano il risultato, portando in vantaggio 2-1 i padroni di casa. Al 61’ è quindi Gigovic a provare a ripareggiare i conti, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Il Kiel non molla e la rete del 2-2 la trova all’89’: a segnare è Machino, su grande assist di Skrzybski. Al 95’ Pannewig colpisce poi un palo per il Bochum. Il match termina dunque in pareggio, permettendo sia al Bochum che al Kiel di trovare il loro primo punto in classifica.