Bundesliga: Beier piega il Dortmund, vince l’Hoffenheim 3-2

GERMANIA

I gialloneri vengono rimontati nel secondo tempo e restano quarti a +1 sul Lipsia

© Getty Images La ventitreesima giornata di Bundesliga non sorride al Borussia Dortmund, che perde 3-2 in casa contro l’Hoffenheim. Sblocca il match Bebou al 2’, Malen pareggia al 21’ e Schlotterbeck la ribalta quattro minuti dopo con un colpo di testa, ma nella ripresa Beier firma la controrimonta con una doppietta tra il 61’ e il 64’. Pareggio per 2-2 tra Eintracht Francoforte e Wolfsburg, con i padroni di casa che la riprendono con Marmoush al 92’.

BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM 2-3

Bebou porta avanti la formazione ospite dopo nemmeno due minuti di gioco, gli uomini di Terzic reagiscono immediatamente e spingono alla ricerca del pareggio con Sabitzer e Malen, trovando la rete al 21’ grazie alla deviazione dell’olandese. Quattro minuti dopo ci pensa Schlotterbeck a completare la rimonta giallonera, depositando in rete di testa sugli sviluppo di un calcio di punizione. Gli ospiti non demordono e la riprendono al 61’ con Beier, che infila Meyer in ripartenza con una conclusione dalla distanza (deviata). Dopo tre minuti è ancora lui a firmare la controrimonta dell’Hoffenheim, concludendo di prima intenzione un’altra transizione offensiva su assist di Stach. Terzic inserisce Adeyemi, Moukoko e Bynoe-Gittens, ma i più pericolosi nel finale di gara risultano essere Reus e Can, che non riescono ad incidere sul punteggio coi loro tentativi. Questa sconfitta lascia il Dortmund al quarto posto a 41 punti, uno in più del Lipsia, mentre gli avversari salgono a trenta.

EINTRACHT FRANCOFORTE-WOLFSBURG 2-2

Beffato il Wolfsburg, che vede sfumare i tre punti al 92’. La formazione ospite sblocca la sfida dopo poco più di un minuto con Lacroix, abile dopo il palo colpito da Arnold a mettere in rete di testa. La risposta dei padroni di casa viene firmata al quarto d'ora di gioco dalla soluzione mancina di Max, ma è nuovamente un calcio piazzato ad innescare la deviazione aerea di Behrens per il nuovo vantaggio della squadra di Kovac. Il diagonale destro di Marmoush riporta la sfida in parità nel recupero, Vranckx sfiora il 2-3 al 99’ ma non supera Trapp. Sesto posto consolidato per l’Eintracht con 34 punti, Wolfsburg a quota venticinque.

AUGSBURG-FRIBURGO 2-1

Iago colpisce il palo dopo tre minuti gioco, dopodiché i padroni di casa continuano la pressione ma passano in svantaggio al 19’ con il calcio di rigore realizzato da Vincenzo Grifo. Vargas va vicinissimo al pareggio nel finale della prima frazione: prima un calcio di punizione all'incrocio del pali viene salvato, poi una conclusione ben angolata termina di pochissimo fuori. Demirovic ed Uduokhai sfiorano nuovamente il gol nel recupero, ma non trovano la porta da ottima posizione. È proprio il difensore centrale a trovare l’1-1 al 72’ con un tap-in su cui questa volta Atubolu non può nulla. La rimonta viene completata da Engels otto minuti dopo con un destro dal limite che vale i tre punti. L’Augsburg sale così a 26 lunghezze, mentre il Friburgo resta a 29.