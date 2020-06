Bundesliga: Bayern schiacciasassi, Dortmund secondo, colpo Champions del ‘Gladbach

GERMANIA

Non si ferma il Bayern Monaco nonostante il titolo già conquistato: Lewandowski ancora decisivo, con una doppietta, nel 3-1 al Friburgo. Due gol anche per Haaland, che guida il Borussia Dortmund alla vittoria contro il Lipsia. Il ‘Gladbach affonda il Paderborn e approfitta del tonfo Leverkusen a Berlino per portarsi in zona Champions. In coda trema il Werder Brema: è sfida con il Fortuna per il terzultimo posto.

BAYERN MONACO-FRIBURGO 3-1

Nonostante la conquista dell’ottavo titolo consecutivo, il Bayern Monaco non allenta affatto la tensione e porta a casa un’altra vittoria: i bavaresi spazzano via anche il Friburgo grazie alla solita grande prestazione di Lewandowski, che firma l’assist per il gol di Kimmich al 15’ e le reti firmate in prima persona al 24’ e al 38’, arrivando a quota 33 in classifica marcatori. In mezzo, precisamente al 32’, la rete ospite firmata da Holer sull’unica sbavatura della difesa di casa. Con la vittoria, il Bayern conserva il vantaggio in doppia cifra sul Borussia Dortmund. Sconfitta amara per il Friburgo, che saluta definitivamente ogni ambizione europea.

LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND 0-2

Il Borussia Dortmund conquista aritmeticamente il secondo posto battendo il Lipsia con un gol per tempo alla Red Bull Arena. È sempre Haaland l’uomo della provvidenza per la squadra di Lucien Favre: lo svedese concretizza un contropiede al 31’ (grande assist smarcante di Reyna) e raddoppia nel finale di partita, regalando ai suoi il secondo posto aritmetico a una giornata dal termine. Brutta prestazione per i padroni di casa, che sotto gli occhi di Ralf Rangnick (presente in tribuna) trovano la prima sconfitta in Bundesliga dallo scorso 25 gennaio.

PADERBORN-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1-3

Il ‘Gladbach si porta da solo al quarto posto approfittando del flop Bayer a Berlino, vincendo contro il Paderborn già retrocesso. Ospiti avanti con Herrmann, che dopo 4 minuti è lestissimo a recuperare la respinta di Ziegler su tiro di Embolo e a portare i suoi in vantaggio. Il pareggio arriva al 54’ con Michel, ma dopo un solo minuto un fallo di Hunemeier in area regala al Borussia un calcio di rigore che Stindl non sbaglia. Lo stesso Hunemeier si fa espellere per doppia ammonizione al 66’, spegnendo di fatto ogni velleità di rimonta. Al 76’ è ancora Stindl a chiudere i conti con una rete prima annullata per fuorigioco e poi riassegnata dopo l’intervento del Var.

HERTHA BERLINO-BAYER LEVERKUSEN 2-0

Quello nella capitale, contro una squadra che non aveva più nulla da chiedere al campionato, è un tonfo inatteso per le Aspirine, le cui speranze di qualificazione alla prossima Champions League sono ora fortemente ridotte. La squadra di Peter Bosz subisce il primo gol al 22’, ad opera di Matheus Cunha, e il secondo al 54’, con una grande azione dell’ex milanista Piatek che, proprio sulla linea, si fa ‘scippare’ il gol dal compagno di reparto Lukebakio. Nell’ultima giornata, per sorpassare il Mönchengladbach ora a +2, il Bayer deve battere il Mainz e sperare che proprio l’Hertha fermi l’avversario diretto in classifica.

SCHALKE 04-WOLFSBURG 1-4

Il Wolfsburg conferma il sesto posto in classifica a 90 minuti dal termine con una netta affermazione a Gelsenkirchen, contro uno Schalke a dir poco demotivato e incapace di vincere per la quattordicesima partita consecutiva: è Weghorst il protagonista principale dell’incontro della Veltins Arena, con due reti segnate al 16’ e al 56’. I Lupi triplicano al 59’ con Mbabu e chiudono definitivamente i conti al 69’ con Joao Victor. Serve davvero a poco la rete, un minuto dopo, di Matondo, che vale solo per la gloria.

LE ALTRE PARTITE: VITTORIA SALVEZZA PER IL MAINZ, TREMA IL WERDER

Conquista l’artimetica sicurezza di un posto in Europa League l’Hoffenheim, che travolge 4-0 l’Union Berlino (in gol Bebou, Kramaric, Dabbur e Baumgartner). Quasi tutto deciso in zona salvezza: il Colonia conquista la permanenza nella massima serie con l’1-1 contro l’Eintracht Francoforte, con rete di Kainz su rigore per la squadra di casa e pareggio di Dost nella ripresa. Salvo anche l’Augsburg, che fa 1-1 a Düsseldorf (vantaggio di Niederlechner, pari di Hennings). Proprio il Fortuna si giocherà il terzultimo posto, che vale lo spareggio contro la terza della Zweite Liga, contro il Werder Brema, battuto per 3-1 in casa del Mainz (gol di Quaison, Boetius e dell’ex Fiorentina Edimilson Fernandes per i biancorossi, rete della bandiera di Osako): in classifica i biancoverdi hanno due punti di svantaggio alla vigilia dell’ultimo turno.