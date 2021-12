Bundesliga: Bayern in fuga sul Dortmund, Tedesco parte bene a Lipsia  

GERMANIA

I bavaresi rimontano 2-1 il Mainz e si portano a +6 sul Borussia frenato 1-1 in casa del Bochum, vittoria all’esordio per il tecnico italiano



Prove di fuga per il Bayern Monaco nella quindicesima giornata della Bundesliga. I bavaresi in vetta alla classifica vincono in rimonta 2-1 in casa contro il Mainz e approfittano del pareggio del Borussia Dortmund (1-1 con il Bochum) per portarsi a +6 punti sui gialloneri al secondo posto. Vittoria all’esordio, 4-1 al Monchengladbach, sulla panchina del Lipsia per Domenico Tedesco. Successi anche per Herta Berlino e Hoffenheim.

BAYERN MONACO-MAINZ 2-1

Rischia grosso il Bayern Monaco ma poi riesce a raddrizzare una partita difficile provando così ad andare in fuga in vetta alla classifica della Bundesliga. I bavaresi passano infatti in svantaggio al 22’ con Onisiwo e il Mainz va all’intervallo in vantaggio. Nagelsmann si fa sentire negli spogliatoi e nella ripresa la musica cambia: il Bayern spinge a pieno organico e al 53’ Coman pareggia i conti. Il Mainz ormai pensa solo a difendersi e allora al 74’ è Musiala con un tiro da fuori a far crollare il muro ospite: Bayern a +6 sul Borussia Dortmund secondo.

BOCHUM-DORTMUND 1-1

Passo falso del Dortmund che rischia di costare caro alla squadra di Rose. Il Borussia scivola infatti a sei punti dal Bayern Monaco al secondo posto, un divario che rischia di diventare impossibile da recuperare contro la corazzata bavarese. In casa del Bochum è un rigore di Polter sul finire del primo tempo a mandare sotto gli ospiti, poi nella ripresa Wolf raggiunge il pareggio ma dopo un lungo consulto il Var spezza le speranze del Borussia. I gialloneri spingono e il pareggio arriva allora a cinque minuti dalla fine con Brandt, ma è una magra consolazione.

FRIBURGO-HOFFENHEIM 1-2

Vittoria all’ultimo respiro per l’Hoffenheim, che esulta al quinto minuto di recupero e festeggia il quarto posto scavalcando proprio il Friburgo. Gli ospiti vanno avanti dopo appena tre minuti con Raum, ma al 21’ Schlotterbeck firma l’1-1. Al 62’ il Friburgo può passare in vantaggio su rigore, ma dagli 11 metri l’azzurro Grifo fallisce. Gol sbagliato, gol subìto e la beffa per i padroni di casa arriva al 95’ per mano di Richards.

HERTA BERLINO-BIELEFELD 2-0

Fondamentale vittoria in chiave salvezza per l’Herta Berlino, che stacca la zona retrocessione della classifica dove invece resta invischiato il Bielefeld al penultimo posto. E’ un gol tutto tra ex Serie A quello che porta avanti la squadra della capitale tedesca: assist di Belfodil e gol di Jovetic al 53’. Poi sul fischio finale arriva il raddoppio di Selke, quanto basta per tre punti che rappresentano un’importante boccata di ossigeno.

LIPSIA-MONCHENGLADBACH 4-1

Parte nel migliore dei modi l’avventura di Domenico Tedesco sulla panchina del Lipsia. L’allenatore italiano con cittadinanza tedesca vince 4-1 all’esordio contro il Monchengladbach e risolleva la squadra della Red Bull dopo tre sconfitte consecutive avvicinandola alla zona Europa. Lipsia scatenato già nel primo tempo ed è Gvardiol a portare avanti i suoi al 21’. Passano appena dodici minuti e l’ex Milan Andrè Silva firma il raddoppio che di fatto spezza già le gambe agli avversari. Nella ripresa gli ospiti accorciano con Bensebaini al minuto 88’, ma è solo un’illusione perché al 91’ Nkunku e al 94’ Henrichs richiudono di nuovo i conti.