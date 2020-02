Bundesliga: Bayern e Lipsia non si fanno male, 0-0 all’Allianz Arena

Rimane immutata la classifica della Bundesliga nelle prime due posizioni dopo lo 0-0 tra Bayern Monaco e Lipsia. Primo tempo dominato dai bavaresi, che sfiorano il vantaggio con Thiago Alcantara (para Gulacsi) e Lewandowski (salvataggio sulla linea di Upamecano); nella ripresa gli ospiti crescono notevolmente e sprecano due ottime occasioni con Sabitzer e Werner. I campioni di Germania restano in vetta, con un punto di vantaggio sui Tori Rossi.

Doveva essere una partita che poteva indirizzare la Bundesliga, ma così non è stato; resta la distanza di un solo punto tra i bavaresi e i sassoni in vetta alla classifica. Primo tempo (dominato dal Bayern) giocato a ritmi non forsennati, con il Lipsia che cerca più che altro di rallentare il gioco e ripartire in contropiede, trovando poche azioni offensive. Al 5’ Thiago Alcantara lascia partire un tiro a giro dalla distanza, sul quale Gulacsi è però bravo a tuffarsi e togliere il pallone dall’angolino. All’11’ Davies scappa dopo un bel passaggio dello stesso Thiago, poi il suo cross viene rimesso in mezzo da Gnabry, con Halstenberg che anticipa Goretzka di un soffio. Alla mezz’ora Lewandowski è il più lesto di tutti ad avventarsi su un pallone in area, ma il suo mancino viene deviato provvidenzialmente da Upamecano; quest’ultimo salva sulla linea di porta al 40’ un sinistro dell’attaccante polacco a botta sicura, destinato in fondo al sacco da ottima posizione.

Il Bayern rallenta un attimo all’inizio della ripresa: gli ospiti sfiorano il gol del vantaggio prima al 47’ con un rigore in movimento sparato alto da Sabitzer e poi al 50’ con un tiro di Werner rimpallato da Alaba dopo avere saltato Neuer. Upamecano stende nella propria area Lewandowski; l’arbitro assegna il penalty ai bavaresi ma poi il Var annulla la sua decisione per il fuorigioco dello stesso polacco. Il Lipsia sfiora la rete al 63’: sorpresa la difesa del Bayern da Nkunku, che scappa sulla sinistra e poi mette in mezzo un cioccolatino che Werner colpisce male e spedisce incredibilmente fuori. L’ultima occasione da gol è sui piedi di Goretzka che, liberato in area da Lewandowski, prova il destro rasoterra ma Gulacsi compie un grande intervento e mette in corner. Il Bayern rimane così capolista della Bundesliga.

