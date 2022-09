Bundesliga: Bayern costretto al pareggio al 92', crollo Dortmund a Lipsia

GERMANIA

Nagelsmann non va oltre il 2-2 con lo Stoccarda, gialloneri ko 3-0 nel giorno dell'esordio di Rose

© Getty Images Nella sesta giornata di Bundesliga, il Bayern si fa fermare sul 2-2 dallo Stoccarda. I gol del classe 2005 Tel (36') e di Musiala (60') non bastano: Fuhrich (57') e Guirassy su rigore al 92' costringono Nagelsmann al pareggio. Debutto perfetto per il Lipsia del nuovo allenatore Marco Rose: 3-0 al Dortmund con Orban (6'), Szoboszlai (45') e Haidara (84'). Eintracht ko 1-0 in casa col Wolfsburg, 2-2 tra Hertha Berlino e Bayer Leverkusen.

BAYERN-STOCCARDA 2-2

Beffa finale per il Bayern Monaco, che nel recupero si fa fermare sul 2-2 dallo Stoccarda. All'Allianz Arena, Nagelsmann fa riposare Mané e lancia in attacco Tel, e la fiducia viene ripagata al 36', quando il classe 2005 riceve il cross di Davies e di sinistro mette in porta, diventando il più giovane marcatore di sempre del club bavarese a 17 anni e 136 giorni. Nella ripresa, però, gli ospiti pareggiano al 57' grazie a Fuhrich. A scacciare la paura del terzo pareggio sembra pensarci un altro giovane, Musiala, con un precisissimo sinistro all'angolino basso, ma proprio nel finale arriva la doccia fredda per i bavaresi: de Ligt atterra in area Guirassy, che dal dischetto non sbaglia firmando il 2-2 al 92'. Bayern a quota 12 e in attesa del Friburgo per capire se perderà la vetta o se dovrà condividerla con Grifo e compagni, Hoffenheim e Dortmund.

LIPSIA-DORMTUND 3-0

Non poteva sognare un debutto migliore Marco Rose: alla prima sulla panchina del Lipsia, batte 3-0 la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, centrando il secondo successo in campionato. L'1-0 arriva dopo appena 6 minuti: angolo di Szoboszlai e colpo di testa vincente di Orban, che insacca. I gialloneri provano a reagire ma sfiorano il pareggio solo al 35' con Werner, che sbaglia il possibile 1-1 in area. Ad un passo dal recupero, ecco il raddoppio, un capolavoro di Szoboszlai, che conclude con il destro dalla lunga distanza mettendo il pallone sotto la traversa e fulminando Meyer. Nella ripresa, Reus impegna Gulacsi, mentre Werner perdona ancora: il 3-0 arriva comunque all'84', quando Nkunku serve l'ex Chelsea che regala ad Haidara un pallone solo da spingere in porta. Lipsia a quota 8, a -4 da Dortmund e Bayern.

HERTHA-LEVERKUSEN 2-2

Finisce 2-2 tra Hertha Berlino e Bayer Leverkusen, in un match che decolla soprattutto nella ripresa: Demirbay firma il vantaggio delle aspirine al 49', ma lo 0-1 dura appena 7 minuti, poi Serdar risponde e fa 1-1. La rimonta dei capitolini sembra completarsi al 74' con Richter, ma dopo cinque minuti Schick fissa il risultato sul definitivo 2-2. Questo punto consente all'Hertha di salire a quota 5, a +1 proprio sul Bayern.

EINTRACHT FRANCOFORTE-WOLFSBURG 0-1

Sconfitta per l'Eintracht, che a Francoforte perde 1-0 in casa contro il Wolfsburg, al primo successo in questa Bundesliga. La rete che decide il match arriva allo scoccare dell'ora di gioco: l'ex Torino Brekalo serve Lacroix che firma il definitivo 1-0. I detentori dell'Europa League provano a recuperare, ma il forcing finale non basta. Tre punti fondamentali per i Lupi, che con questa prima vittoria in campionato salgono a quota 5, agganciando Stoccarda ed Hertha Berlino. L'Eintracht, invece, resta a quota 8, agganciato dal nuovo Lipsia di Rose.

HOFFENHEIM-MAINZ 4-1

A sorpresa, e in attesa del Friburgo, in vetta alla Bundesliga c'è anche l'Hoffenheim, a quota 12 insieme a Bayern e Dortmund grazie al poker (4-1) rifilato al Mainz. La partita cambia al 41', quando Hack rimedia il rosso diretto lasciando gli ospiti in dieci e provocando il rigore che, però, Kramaric fallisce. I padroni di casa non fanno drammi e nella ripresa è lo stesso croato a farsi perdonare al 53', firmando l'1-0. Promel sigla il raddoppio al 69', mentre all'80' i giochi si chiudono con la rete di Dabbur. Kohr segna tre minuti dopo il gol della bandiera per il Mainz, ma Kaderabek nel recupero arrotonda ulteriormente: finisce 4-1.