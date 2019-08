Bundesliga, Bayern a valanga: Perisic gol e assist

GERMANIA

Il Bayern batte 6-1 il Mainz nella terza giornata di Bundesliga: protagonista l'ex interista Ivan Perisic che, dopo lo svantaggio iniziale, ha regalato l'assist del pari a Pavard e, dopo la punizione del sorpasso di Alaba, ha firmato di testa la rete del 3-1. Dell'ex juventino Coman, di Lewandowski (6 reti in 3 gare) e di Davies gli altri gol. Si fermano tutte le squadre finora a punteggio pieno: Friburgo sconfitto in casa dal Colonia, pareggiano in casa Leverkusen (0-0 con l'Hoffenheim) e Wolfsburg (1-1 con il Paderborn). Vittoria per lo Schalke (3-0 all'Hertha grazie a due autoreti).

BAYERN MONACO-MAINZ 6-1

Coutinho e Perisic dal primo minuto per Kovac, in una settimana importante anche dal punto di vista societario per il Bayern, con Hoeness che ufficialmente non si ricandiderà a novembre per la carica di presidente. A sorpresa però il Mainz passa subito in vantaggio: al 6’ Pierre-Gabriel mette in mezzo da destra e di testa Boetius batte un immobile Neuer. Bayern che fatica a creare occasioni, possesso lento e orizzontale. Finalmente Coutinho recupera un pallone in avanti per i bavaresi e manda in verticale per Coman. Perisic è solo dall’altra parte e riceve, ma l’ex Inter conclude solo sull’esterno della rete. Bayern che prova a ingranare, Müller salva su un tentativo di autorete, ma al 36’ deve arrendersi sulla bella girata al volo di Pavard che impatta benissimo il cross di Perisic. Bayern che completa la rimonta al 45’, la punizione di Alaba infatti è potente, precisa e imprendibile, prima dell’intervallo poi c’è ancora tempo per vedere Thiago Alcantara che spedisce alto da ottima posizione. Si riparte, il Bayern è più rilassato e al 54’ mette due gol tra sé e il Mainz invertendo i ruoli rispetto alla prima rete: Pavard crossa da destra, Perisic va altissimo e stacca, Müller tocca, ma manda solo sulla traversa prima che il pallone vada in porta. Mainz che accusa i tre gol subiti e rischia di andare ancora più sotto quando Lewandowski scavalca Müller con un tocco morbido con salvataggio sulla linea di Niakhate. Il poker però è solo questione di tempo e arriva al 64’, quando Coman con un tocco morbido da angolo la mette all’angolo. Bayern che non si ferma e al 78’ arriva l’immancabile timbro di Lewandowski che aggancia in area e chiude con il destro, palo e gol per il sesto centro del fenomeno polacco nelle prime tre di Bundesliga. Il “primo set” dell’Allianz Arena si conclude con il tocco a porta vuota all’80’ di Davies su assist di Thomas Müller, i minuti fino al triplice fischio finale sono solo l’attesa per la certificazione del risultato finale.

FRIBURGO-COLONIA 1-2

Gara che si vivacizza nel finale di primo tempo. Al 37’ Schindler mette il pallone in rete, ma la sua festa termina presto perché il direttore di gara vede un fallo in attacco con la review sul campo e annulla tutto. Poco dopo il Colonia passa dal possibile vantaggio al dover rincorrere, perché al 40’ è Czichos che provando ad allontanare un pallone in area lo mette alle spalle di Hom. Si riparte e Modeste al 52’ pareggia i conti con un poderoso colpo di testa, il Friburgo spinge con Petersen e Waldschmidt, ma viene beffato al 91’. Strepitosa azione di Skhiri che fa tutto da solo, entra in area e con il sinistro regala il successo al Colonia.

BAYER LEVERKUSEN-HOFFENHEIM 0-0

Bayer che gioca un buon primo tempo a livello di volume di gioco, ma ad Havertz e compagni manca sempre la qualità nell’ultimo passaggio per provare a rendersi davvero pericolosi. Dall’altra parte nell’Hoffenheim è Belfodil a creare qualche grattacapo ai padroni di casa, senza che però ci siano vere occasioni da gol. Ad inizio ripresa ci provano ancora Bailey e Bellarabi per il Bayer, ma la gara stenta a decollare in quanto a tiri nello specchio della porta, il finale è nervoso e così entrambe le squadre si devono accontentare di un solo punto.

SCHALKE-HERTHA BERLINO 3-0

Subito pericoloso l’Hertha con Darida e Lukebakio, Schalke che risponde con Burgstaller, prima di ringraziare i berlinesi per il proprio vantaggio. Al 38’ infatti Stark allunga il piede in area per respingere un cross arretrato, il tocco però diventa una deviazione letale per Jarstein. Fortuna che guarda decisamente verso lo Schalke perché il raddoppio al 49’ è un’altra autorete: Burgstaller rientra e calcia in porta, Rekik cerca di evitare il gol, ma spinge il pallone in porta. Il tris che chiude i conti arriva all’86’ con Kenny.

WOLFSBURG-PADERBORN 1-1

Ospiti avanti al 12’, Mamba lavora il pallone in mezzo a tre avversari al limite dell’area e poi allarga sulla destra per Oliveira-Souza che arriva in corsa e di prima calcia con forza e precisione all’angolino basso. Il Wolfsburg fatica a organizzare una reazione credibile per avvicinarsi alla rete del pareggio, con il Paderborn che regge e non rinuncia a qualche azione che ricorda al Wolfsburg di mantenere alta la concentrazione. Al 56’ però i padroni di casa rimettono a posto il punteggio, Weghorst in precario equilibrio appoggia all’indietro per Brekalo che con un bel destro batte Huth.