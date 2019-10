Bundesliga: Adamyan stende il Bayern, il Friburgo riprende il Dortmund ed è primo

GERMANIA

In Bundesliga il Bayern Monaco perde in casa 2-1 contro l’Hoffenheim, bavaresi che sono piegati nella ripresa dalla doppietta di Adamyan momentaneamente pareggiata dal solito Lewandowski. In testa con Kovac a 14 punti ci sono il Friburgo, che pareggia 2-2 contro il Borussia Dortmund grazie all’autogol di Akanji all’89’ che lascia Favre a due punti dal primo posto, insieme a Bayer Leverkusen e Lipsia che impattano sull’1-1.

BAYERN MONACO-HOFFENHEIM 1-2

Bayern Monaco che cerca di proseguire sulla scia della prestazione scintillante in Champions League contro il Tottenham, l’Hoffenheim però ha una buona organizzazione e la squadra di Kovac fatica a creare azioni davvero pericolose. Il tentativo migliore è un destro da fuori di Coutinho che esce non di molto. Bayern che non concretizza, Hoffenheim che colpisce al 54’ con Adamyan che rientra sul sinistro e chiude sul primo palo battendo Neuer. Bayern tutto in avanti alla ricerca del pari che arriva al 73’, Muller sulla testa di Lewandowski che continua nel proprio impressionante inizio di stagione in zona gol. L’Hoffenheim non si disunisce e al 79’ torna in vantaggio ancora con Adamyan che infila dal limite nello stesso angolo del suo primo gol, per la rabbia di Neuer.

FRIBURGO-BORUSSIA DORTMUND 2-2

Borussia Dortmund con un’alta percentuale di possesso palla già dai primi minuti di gioco. La squadra di Favre riesce a sbloccare il risultato al 20’ con la botta da fuori di Witsel e rischia davvero solo nel finale quando Hakimi perde ingenuamente un pallone vicino alla linea laterale. Friburgo che però torna in partita al 55’, pallone che arriva al limite a Waldschmidt che controlla e incrocia forte con il sinistro. Akimi ci ha preso gusto dopo la doppietta in Champions e al 67’ rientra da destra e con il sinistro trova lo spiraglio giusto per il nuovo vantaggio giallonero che dura fino all’89’ quando Akanji infila nella propria porta. Favre resta a 12 punti, due in meno delle prime: Bayern Monaco, lo stesso Friburgo, Bayer Leverkusen e Lipsia.

BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA 1-1

Padroni di casa che provano a imporsi sulla partita controllando il gioco, il Lipsia però è molto pericoloso nella fase centrale della prima frazione con Werner che però trova Hradecky ad opporsi, poi con il palo colpito da Cunha. Dopo aver sofferto nel primo tempo, il Bayer passa in vantaggio al 66’ con Volland, bravo a toccare con la punta sul cross di Aranguiz, prima di essere ripreso dalla meraviglia di Nkunku al 78’ che riceve in area, salta due difensori con un primo palleggio prima di infilare con un pallonetto.

PADERBORN-MAINZ 1-2

Partita divertente nel corso del primo, subito sbloccata dagli ospiti che passano all’8’ con il destro a incrociare di Quaison, pareggiato però già al 14’ dalla girata in area di Zolinski. Al 32’ Mainz di nuovo in vantaggio con il calcio di rigore realizzato da Brosinski. Nel secondo tempo i padroni di casa cercano di raddrizzare la situazione e avrebbero la migliore occasione al 79’ con un calcio di rigore che però Collins si fa parare da Zentner.