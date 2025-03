Bulgaria: minuto di silenzio per Ganchev, ma l'ex Arda Kardzhali non è morto

Incredibile gaffe in Bulgaria. Prima della gara contro il Levski Sofia, i giocatori dell'Arda Kardzhali si sono schierati in cerchio a metà campo insieme agli avversari per un minuto di silenzio a testa china in memoria di Petko Ganchev. Peccato però che il diretto interessato non fosse morto e che il club della massima serie bulgara sia stato costretto alla fine della gara a fare dietrofront e a scusarsi clamorosamente con i familiari dell'ex calciatore per quanto accaduto.