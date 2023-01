FA Cup: De Zerbi colpisce ancora, il Brighton elimina il Liverpool

FA CUP

A Elliott risponde Dunk, ma nel finale Mitoma lancia i Seagulls agli ottavi: 2-1 e crisi nera per i Reds

© Getty Images È 2-1 tra Brighton e Liverpool nel sedicesimo di finale di FA Cup. Gli uomini di Klopp trovano la rete al 30’ con Elliott, ma arriva il pareggio fortunoso di Dunk (39’). Nella ripresa al 92’ ecco la rete di Mitoma, che deve aspettare un lungo consulto al Var per poter esultare assieme a tutto l’Amex Stadium. Arriva così la clamorosa ed inaspettata impresa dei Seagulls di Roberto De Zerbi, ormai vera e propria bestia nera dei Reds.

Impresa del Brighton di Roberto De Zerbi, che batte per 2-1 il Liverpool nei sedicesimi di finale di FA Cup. I padroni di casa si rendono minacciosi al 16’ con Ferguson, che però si fa rimpallare il tentativo da un difensore avversario. Alla mezz’ora esatta arriva il vantaggio dei Reds con Elliott, che concretizza una bella azione corale dei suoi. La gioia degli ospiti però dura poco, perché al 39’ Lamptey trova la deviazione fortunata di Dunk: 1-1. Nella ripresa occasione al 51’ per i Seagulls, ma la punizione dell’autore del pareggio esce di poco a lato. La partita è chiusa ed entrambe le squadre non vogliono prestare il fianco agli avversari. All’80 intervento provvidenziale di Konaté sul tentativo a botta sicura di Ferguson da distanza ravvicinata. Nel finale esplode l’Amex Stadium: Estupinan mette in mezzo per Mitoma, che aggancia e scaraventa in rete per il 2-1 al 92’. Il Var ci mette tanto per convalidare la rete, ma alla fine il Brighton può finalmente esultare: batte il Liverpool e vola agli ottavi di Fa Cup. De Zerbi si conferma così bestia nera per la formazione di Klopp.