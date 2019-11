Brasile, Tite difende Paquetà: "E' un grande giocatore"

Dopo l'attacco di Rivaldo a Lucas Paquetà, non degno secondo l'ex Pallone d'oro di vestire la maglia numero 10 del Brasile, in difesa del trequartista del Milan è sceso in campo il ct Tite: "Bisogna avere pazienza con Paquetà, avendo sbagliato i primi passaggi della partita ha perso fiducia". Il ct invece crede in lui: "E' un grande giocatore e lo dimostrerà crescendo nel Milan. Ci vuole calma, diamogli il giusto tempo".