Brasile, infortunio per Neymar: costretto a lasciare l'allenamento

29/05/2019

Una giornata storta visto che, poco prima, aveva ricevuto un tunnel da Weverton, Under 20 del Cruzeiro. Un gesto non apprezzato dall'ex capitano verdeoro, visto che ha impedito al giovane rivale di completare il dribbling trattenendolo per la maglietta prima di andarsene via senza aiutarlo a rialzarsi.