Brasile, il Flamengo licenzierà 62 dipendenti

Tempi duri anche in Brasile. La crisi legata alla pandemia di Covid-19 che sta attraversando trasversalmente tutto il mondo dello sport ha colpito duramente anche il Flamengo, detentore della Copa Libertadores. Secondo quanto riportano Globoesporte e altri media locali, in questi giorni il club allenato da Jorge Jesus starebbe comunicando il licenziamento a una serie di dipendenti (62 in tutto) per arrivare a un risparmio mensile di circa 3 milioni di reais, ossia più o meno 500 mila euro.