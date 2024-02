Bordeaux, Elis è uscito dal coma: "Sembra riprendersi gradualmente"

DOPO IL COLPO IN TESTA

Sabato l'attaccante aveva rimediato un colpo alla testa dopo lo scontro con un difensore del Guingamp e operato nella notte

© Getty Images L'attaccante del Bordeaux Alberth Elis è uscito dal coma in cui era stato indotto sabato sera in seguito al colpo alla testa dopo lo scontro con il difensore del Guingamp Donatien Gomis al 34' secondo della sfida di Ligue 2. Il nazionale honduregno si è svegliato "e sembra riprendersi gradualmente", ha annunciato la sua famiglia in un comunicato diffuso dal Bordeaux, come riporta l'Equipe. Elis aveva mostrato i primi segnali di miglioramento nella giornata di martedì, ora reagisce quando gli si parla ma "i prossimi giorni saranno cruciali", hanno precisato anche i familiari.

Vedi anche Calcio estero Dramma Alberth Elis: colpito alla testa in campo, è in coma farmacologico

Elis dopo l'impatto è stato subito assistito in campo dai medici e portato fuori dal terreno di gioco in barella. Poi il trasferimento al centro ospedaliero Pellegrin dove sarebbe stato cosciente. Il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico durante la notte e posto in coma artificiale protettivo. Ora le notizie rassicuranti da parte della famiglia.