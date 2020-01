Bomber Mandzukic, primo centro con l’Al Duhail

Buona la seconda per Mario Mandzukic in Qatar. Dopo una rete annullata dal VAR all’esordio, l'ex attaccante della Juve ha infatti firmato il suo primo gol con l’Al Duhail alla seconda uscita. Il bomber croato ha sbloccato la partita di Coppa del Principe del Qatar contro l’’Al Sailiya, match finito poi 2-0 con tanto di qualificazione alla finale del torneo. Un sigillo di "rapina" quello di SuperMario, che ha raccolto una respinta corta del portiere infilando la palla in rete con un piattone facile e preciso. Poi, in perfetto stile Mandzukik, un'esultanza composta. Anche in Qatar SuperMario è sempre un bomber di poca apparenza e tanta sostanza.