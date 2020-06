Bocciato il ricorso del Lione: la Ligue 1 si ferma. Sospese le retrocessioni

La speranza del Lione di poter riprendere la competizione nazionale, per poter arrivare in condizioni ideali all'appuntamento del ritorno degli ottavi di Champions contro la Juventus, svanisce con la decisione del Consiglio di Stato francese di confermare la sospensione di Ligue 1 e Ligue 2. In più, è stato deciso di bloccare le retrocessioni di Amiens e Tolosa invitando le massime autorità calcistiche francesi a ripensare al format del prossimo campionato che, a questo punto, potrebbe prevedere un campionato a 22 squadre.