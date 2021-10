Boca Juniors-Gimnasia, la Bombonera ricorda Diego Armando Maradona

C'è chi pensa ad una incredibile coincidenza, chi crede nel destino: fatto sta che nel giorno in cui Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 61 anni, Boca Juniors (sua squadra del cuore) e Gimnasia La Plata (sua ultima squadra, come allenatore) si sono sfidate nel campionato argentino, dando vita ad una partita andata ben oltre il risultato. In particolare la Bombonera si è stretta nel ricordo del suo eroe al 10' (numero scelto non a caso...) del primo tempo, quando l'arbitro ha interrotto il match per far partire l'omaggio al Pibe de Oro.