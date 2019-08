Boca Juniors, De Rossi: "Qui felice come alla Roma"

Daniele De Rossi entusiasta della scelta Boca Juniors: "Ero un po' spaventato, ho cambiato casa, Paese, lingua... ma ora sono felicissimo per il debutto e per come la squadra mi ha accolto". L'ex centrocampista giallorosso racconta le sensazioni personali dallo sbarco in Argentina: "Mi sento felice, mi sento a casa. Sono state tre settimane piene di emozioni e cose nuove. Volevo sentirmi felice come a Roma e il Boca è stata la risposta". De Rossi e Alves, prima da sogno



















































De Rossi è stato aiutato da due ex compagni: "Burdisso (ds degli Xeneizes, ndr) e Samuel mi hanno insegnato le parolacce, mi hanno detto che qui si paga in campo e alla prima occasione mi hanno ammonito". Poi il debutto alla Bombonera: "Bellissimo, è stato qualcosa di magico, qualcosa che avevo sempre sognato".

Differenze con il calcio europeo? "In Argentina, vorrei si pensasse di più. Ma non vorrei nulla di diverso dai miei compagni: corrono per 50 metri? Io faccio lo stesso. Qui ci sono giocatori forti come in Europa".