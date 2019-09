Boca Juniors, Burdisso: "Totti vuol vedere giocare De Rossi"

CALCIO ESTERO

Boca Juniors-River Plate. È questa la partita che, in un certo senso, ricongiungerà Francesco Totti e Daniele De Rossi. Secondo quanto affermato dal DS del Boca Juniors ed ex giocatore della Roma Nicolas Burdisso, Totti non ha intenzione di perdersi la semifinale di Copa Libertadores dovrà potrà vedere in campo l'ex compagno di squadra: "Mi ha chiamato perché vuole venire a vedere la partita alla Bombonera ma non è l'unico, ce ne sono tanti". "Tano, tano": il coro Boca per De Rossi

Nelle notti del 2 e del 23 ottobre si giocherà il doppio Superclasico per accedere alla finalissima di Copa Libertadores che si terrà il 23 novembre a Santiago Del Cile, disputata in gara singola per la prima volta nella storia della competizione. Due partite a cui spettatori di tutto il mondo vogliono assistere. E non poteva di certo mancare Francesco Totti, che non vuole perdere l'occasione di vedere una sfida così affascinante, in particolare quest'anno, dato che in campo scenderà anche il suo ex compagno Daniele De Rossi. Un'occasione per vedere di nuovo "insieme" due giocatori che hanno fatto la storia della Roma.