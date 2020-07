Boateng, che magia! Gol capolavoro in allenamento

Non è la prima volta che gli vediamo segnare dei gol capolavoro, ma questa volta Kevin Prince Boateng, in Italia con le maglie di Milan, Sassuolo e Fiorentina, ha letteralmente meravigliato i suoi fans con una spettacolare giocata in allenamento: un 'calcio volante' in stile kung-fu del centrocampista del Besiktas che è stato immortalato in questo video e ha già fatto il giro del web.