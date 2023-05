Berghuis, pugno a un tifoso dopo la sconfitta dell'Ajax

OLANDA

Il centrocampista ha reagito malamente agli insulti: "Mi pento, ma la gente pensa di poter gridare qualsiasi cosa"

La stagione dell'Ajax è stata tra le più negative degli ultimi anni e gli animi sono decisamente tesi. Anche troppo, visto come Steven Berghuis ha reagito agli insulti ricevuti da un tifoso dopo aver perso sul campo del Twente, che è costato la qualificazione alla prosisma Champions League ai Lancieri. Mentre stava per salire sul bus della società, il centrocampista olandese ha reagito di scatto, sferrando un pugno al ragazzo che da dietro le transenne deve aver pronunciato delle parole decisamente "non gradite".

Mi pento della mia azione, non avrei dovuto farlo. Dopo ogni trasferta riceviamo una valanga di insulti mentre magari firmiamo autografi ai tifosi che lo chiedono. Ormai ci sono abituato, ma la gente pensa di poter gridare qualsiasi cosa. La mia reazione non va bene, devo essere un esempio come giocatore dell'Ajax", si è poi scusato il giocatore. Al momento, non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti.