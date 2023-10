Benzema, l'accusa del ministro degli interni francese: "Ha legami con un'organizzazione terroristica musulmana"

© Getty Images

Dalla Francia arriva una notizia clamorosa: il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha accusato apertamente Karim Benzema di legami con un'organizzazione terrorista musulmana. "Il signor Karim Benzema ha noti legami, come tutti sappiamo, con i Fratelli Musulmani", ha detto in un'intervista a CNews. Due giorni fa l'attaccante francese dell'Al-Ittihad aveva mostrato vicinanza al popolo palestinese: "Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza che sono ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini", ha scritto sui social.