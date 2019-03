Benfica, Taarabt torna in prima squadra dopo tre anni e mezzo

30/03/2019

Grande sorpresa tra le fila del Benfica, che per la 27esima giornata della Primera Liga si appresta ad affrontare al da Luz il Tondela terzultimo in classifica. Per andare a caccia di una vittoria che permetterebbe ai suoi di mantenere la testa della classifica in compagnia del Porto, infatti, il tecnico, Bruno Lage, ha convocato anche il marocchino Adel Taarabt, che non figurava nella lista della prima squadra addirittura dal 3 novembre del 2015. Il trequartista ex Milan e Genoa è arrivato in Portogallo nel giugno del 2015, il Benfica lo ha preso a parametro zero e gli ha fatto un contratto di cinque anni, ma poi lo ha utilizzato (comunque poco) soltanto con la squadra B. Nonostante le difficoltà, nel mercato di gennaio Taarabt, che è stato anche vicino al Frosinone, ha comunque rifiutato una proposta dall'Arabia Saudita decidendo di restare e forse ora finalmente avrà la sua occasione. È la fine di un incubo?

Questo l'elenco dei convocati: Portieri: Mile Svilar e Odysseas; Difensori: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Corchia; Centrocampisti: Florentino, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Rafa, Cervi e Adel Taarabt; Attaccanti: Seferovic, Jota, Jonas e João Félix.