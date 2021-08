Bayern, spettacolare omaggio a Gerd Muller all'Allianz Arena

"Danke Gerd", "Grazie Gerd": questa la scritta comparsa all'esterno dell'Allianz Arena per ricordare Gerd Muller, straordinario attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, morto a 75 anni. Soprannominato 'der bomber' per la sua familiarità con il gol, con il Bayern ha realizzato 566 reti in 607 partite ufficiali.